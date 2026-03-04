USA zaútočily na Írán, protože jednání nikam nevedla, řekl Rubio
4. 3. 2026 – 6:20 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Spojené státy zaútočily na Írán, protože jednání s Teheránem o íránském jaderném programu nikam nevedla, řekl americký ministr zahraničí Marco Rubio.
Dříve naopak uvedl, že důvodem byl izraelský plán útoku. Informovala o tom dnes stanice CNN.
"Jakmile prezident rozhodl, že jednání nebudou fungovat, že nás při vyjednáváních pouze vodí za nos a že tato hrozba je neudržitelná, padlo rozhodnutí zaútočit," řekl šéf americké diplomacie, který dnes o americkém útoku na Írán informoval členy Kongresu.
Rubiovo tvrzení se podle CNN liší od jeho pondělního vyjádření, v němž selhání americko-íránských jednání jako hlavní důvod útoku nezmínil. Tehdy pouze prohlásil, že "operace byla nakonec nezbytná". Zároveň ale poukazoval na to, že Spojené státy věděly o chystaném izraelském útoku, což vyvolalo dojem, že USA byly do útoku Izraelem fakticky dotlačeny.
"Věděli jsme, že Izrael podnikne akci, věděli jsme, že to vyvolá útok proti americkým silám, a věděli jsme, že pokud proti nim nezasáhneme preventivně ještě před zahájením těchto útoků, utrpíme vyšší ztráty na životech," řekl Rubio v pondělí.
Dnes Rubio řekl, že šlo spíše o otázku načasování než samotného záměru útoku. Nezopakoval rovněž tvrzení, že americké rozhodnutí zaútočit ovlivnily izraelské plány.
Současná válka začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno. Napadená země zahájila krátce poté vojenskou odvetu, když začala raketami a drony útočit v regionu také na země, které se náletů nezúčastnily. Teherán je pak vyzval, aby znemožnily Spojeným státům a Izraeli využívat jejich území pro údery směřované na Írán.