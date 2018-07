Dohoda s Českem o migrantech není, potvrdila Merkelová. Doma čelí ostré kritice

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Německá kancléřka Angela Merkelová lituje, jestli ohledně příslibu Česka a Maďarska dohodnout se na přijímání migrantů z Německa došlo k nedorozumění. Země v sobotu popřely, že by něco takového přislíbily. Vedení Křesťanskodemokratické unie (CDU) německé kancléřky Angely Merkelové a partnerské Křesťanskosociální unie (CSU) ministra vnitra Horsta Seehofera v neděli též řeší budoucí vývoj migrační politiky. Seehofer na schůzce vedení CSU podrobil nejnovější kroky Merkelové ostré kritice.

Ministr vnitra podle DPA odmítl kancléřčin návrh, aby žadatelé o azyl zaregistrovaní v jiných členských zemích EU byli v Německu umísťováni do speciálních center, ve kterých by prošli zrychleným řízením a ze kterých by se nesměli vzdalovat.

Seehofer prosazuje, aby migranti, kteří už byli registrováni v jiné členské zemi EU, byli vraceni přímo z německých hranic. Kancléřka takový jednostranný postup odmítá, pokud v rámci EU nebudou existovat příslušné dohody.

O migrační politice dnes jedná rovněž nejvyšší vedení kancléřčiny CDU. Seehofer se ještě v sobotu pozdě večer s Merkelovou setkal, podle zdroje agentury Reuters dnes ale tuto schůzku označil za neplodnou.

Seehoferův tvrdší přístup k problematice migrace je mnohými považován za snahu zabránit odlivu hlasů k protiimigrační Alternativě pro Německo (AfD) před říjnovými zemskými volbami v Bavorsku.

"Sdílím názor CSU, že je třeba omezit počet imigrantů, které do Evropy přivádějí pašeráci, a také sdílím názor, že žadatelé o azyl si jednoduše nemohou vybírat, do jaké země chtějí jít," uvedla dnes kancléřka. S CSU ji prý rozděluje jen to, jakým způsobem migraci omezit.

Merkelová podle sobotní zprávy agentury DPA v dopisu koaličním partnerům představila řadu opatření ke zpřísnění migrační politiky, aby zabránila eskalaci vládní krize.

V dopisu se podle DPA mimo jiné uvádí, že Merkelová získala od 14 zemí, včetně České republiky, Maďarska a Polska, příslib dohody o urychleném navracení migrantů z Německa do toho státu Evropské unie, kde byli zaregistrováni. Český premiér Andrej Babiš však uvedl, že žádné jednání s Německem se v této věci nekonalo a že česká vláda by se k takové dohodě nepřipojila. Také mluvčí maďarské a polské vlády popřeli, že by jejich země dosáhly ujednání s Německem ohledně vracení migrantů.

Mezi 14 zeměmi uvedenými ve zprávě DPA nefigurovalo Slovensko. Slovenský státní tajemník Ivan Korčok uvedl, že Merkelová se Slovenskem ohledně dohody o urychleném navracení migrantů nejednala. "Kancléřka Merkelová se logicky obrátila na ty země, z nichž migranti do Německa přicházejí, to je celé," řekl Korčok "Jelikož ze Slovenska do Německa migranti nepřicházejí, logicky se na nás kancléřka nemohla obrátit," dodal.

Merkelová v neděli uvedla, že lituje, jestli ohledně příslibu Česka a Maďarska dohodnout se na přijímání migrantů z Německa došlo k nedorozumění. "Vůbec nic jsme nedojednali, jde o rozhovory, které by se mohly konat," prohlásila.

Jednání špiček CDU a CSU o migraci se odehrávají v době, kdy do Barcelony míří loď španělské nevládní organizace Proactiva Open Arms, která v sobotu zachránila u libyjských břehů 60 migrantů. Španělsko plavidlu povolilo v zemi zakotvit poté, co ho odmítly přijmout Itálie i Malta, jejichž přístavy se přitom nacházely mnohem blíže místu záchrany běženců.