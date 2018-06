Migrace je osudovým testem pro budoucnost EU, varuje Merkelová

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Dvoudenní summit Evropské unie, který dnes začíná v Bruselu, bude zátěžovou zkouškou pro existenci samotné Unie. Německá kancléřka Angela Merkelová se tak vyjádřila o nutnosti uzavřít společnou dohodu o migrační politice. Osobně navrhuje zavést turecký model v afrických zemích. S tím souhlasí i český premiér Andrej Babiš, který zároveň odmítá dohodu s Německem o vracení migrantů.

"Evropa má mnoho problémů, ale migrace by se pro Evropskou unii mohla stát osudovou," řekla dnes Merkelová před německými poslanci podle agentury DPA. Merkelová rovněž uvedla, že podle ní EU nebude na summitu schopna dosáhnout dohody o společné azylové politice. O její reformu se unie snaží neúspěšně už několik let.

Pokud se země EU na společné azylové politice nedohodnou, měla by podle Merkelové v krátkodobém horizontu vzniknout "koalice ochotných", tedy že by v této otázce měly některé země EU navázat užší spolupráci.

Turecký model čeká Afriku

Spolková kancléřka rovněž prohlásila, že EU se musí snažit uzavřít migrační dohodu s africkými zeměmi, podobně jako to udělala před dvěma lety s Tureckem. Za pomoc se snížením přílivu migrantů EU Ankaře tehdy mimo jiné slíbila finanční pomoc, obnovení zamrzlých vstupních rozhovorů a zrušení vízové povinnosti pro Turky. Díky dohodě s Tureckem se masový příliv migrantů do Evropy přes Turecko a Řecko téměř zastavil, pokračuje ale nadále příliv migrantů přes Středozemní moře z Afriky do Itálie.

Merkelová také hájila svá prohlášení z roku 2015, jimiž otevřela bránu migrantům do Evropy. Za tento svůj postoj sklízí dodnes od některých kritiku. "Ve výjimečné situaci jsme řekli, že pomůžeme, a dnes, stejně jako tehdy, si myslím, že to bylo správné rozhodnutí," řekla Merkelová. Dodala, že lídři Rakouska a Maďarska ji tehdy osobně požádali o pomoc, když migranti začali proudit do jejich zemí.

Podle Merkelové Evropa potřebuje společné řešení. V některých otázkách podle kancléřky stále panují rozpory, ale všichni v Evropě se také shodnou, že je třeba migraci snížit, že je nutné zastavit pašeráky a posílit vnější hranice EU.

Babiš proti Merkelové

Německá kancléřka Angela Merkelová nežádala Českou republiku o bilaterální dohodu o vracení migrantů, řekl dnes před začátkem unijního summitu český premiér Babiš. Dodal, že takovou dohodu by nepodepsal, protože do EU podle něj nemají migranti nelegálním způsobem vůbec přicházet. Dohoda o tom, jak řešit pohyb migrantů po Evropě, je pro Merkelovou jedním z cílů dnešního summitu.

"Určitě ne a nepodepsal, protože paní kancléřka se mýlí v tom, že bere fakt, že přicházejí nelegální migranti na evropský kontinent. Na rozdíl od nás, kteří říkáme, že nemají přijít," odpověděl Babiš na dotaz, zda Merkelová Česko oslovila s požadavkem bilaterální dohody o vracení migrantů a zda by na takovou dohodu přistoupil.

Chybějící solidarita s Itálií

Pro kancléřku je téma důležité kvůli vnitropolitickým sporům. Německý ministr vnitra Horst Seehofer totiž chce migranty, kteří už byli registrováni v jiné členské zemi EU, vracet přímo z hranic; kancléřka takový postup odmítá a chce najít společné evropské řešení. Obává se totiž, že Seehoferova varianta by způsobila dominový efekt a že by de facto vedla k zániku schengenského prostoru volného pohybu.

Dánský, řecký i finský předseda vlády dnes řekli, že druhotné přesuny migrantů po Evropě by byli ochotni řešit dvoustrannými dohodami mezi státy. Klíčový ale bude postoj Itálie, kde vstupuje na území Schengenu nejvíce lidí.

"Ona vlastně říká, chci se domluvit s Itálií, aby zadržovala migranty, aby nechodili do Rakouska, do Německa přes hranice, ale co ta Itálie s nimi bude dělat," podotkl Babiš. Podle českého premiéra by cílem EU mělo být zastavit nelegální migraci v zemích jejího původu.