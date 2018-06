Mám přísliby o navracení migrantů z hranic, tvrdí Merkelová. Babiš to popřel

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Německá kancléřka Angela Merkelová získala od 14 zemí, včetně Česka, příslib dohody o urychleném navracení migrantů z Německa do toho státu EU, kde byli zaregistrováni, napsala agentura DPA. Odvolala se na kancléřčin dopis určený koaličním partnerům - vrcholným politikům Křesťanskosociální unie (CSU) a sociální demokracie. Český premiér Andrej Babiš vzápětí v prohlášení uvedl, že žádné jednání s Německem v této věci se nekonalo. Česká vláda by se prý k dohodě nepřipojila.

"Žádné jednání mezi Českou republikou a Německem v této věci neproběhlo a moje vláda ani neplánuje, že by se k dohodě, která by znamenala systematické přijímání ilegálních migrantů, připojila. Tyto poplašné zprávy považuji za úplný nesmysl. Žádné jednání neplánujeme. Není důvod o tom jednat. Zásadně to odmítáme," uvádí se v prohlášení českého premiéra.

Během své sobotní návštěvy Francie navíc Babiš před novináři reagoval poznámkou, že si dosud myslel, že jsou jen ruské falešné zprávy, ale jak to vypadá, jsou i německé falešné zprávy.

Příslib na politické úrovni získala Merkelová podle DPA také od Polska a Maďarska, které se stejně jako Česko doposud stavěly k její migrační politice kriticky. I to však dohodu s Merkelovou popírá.

"Žádného takového ujednání dosaženo nebylo," citovala agentura Reuters mluvčího maďarské vlády Zoltána Kovácse. "Je nemožné, aby migrant vstoupil do Maďarska bez toho, že předtím vstoupí do jiné členské země EU," dodal s tím, že již v roce 2015 se Německo snažilo z Maďarska udělat takzvanou první zemi vstupu, nicméně "již tehdy jsme to odmítli".

Následně maďarská agentura MTI přinesla i reakci šéfa vlády Viktora Orbána. Ten uvedl, že zpráva je "obvyklým politickým blafováním", a zopakoval, že žádné podobné dohody dosaženo nebylo.

Dalšími státy, od kterých měla Merkelová získat příslib, jsou podle německé tiskové agentury Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko a Švédsko.

Merkelová v pátek na summitu EU oznámila, že Španělsko a Řecko jsou připraveny převzít migranty zachycené na německo-rakouských hranicích, pokud u nich požádali o azyl.

Babiš už ve čtvrtek před zahájením summitu EU možnost bilaterální dohody s Německem o vracení migrantů vyloučil.

"Určitě ne a nepodepsal, protože paní kancléřka se mýlí v tom, že bere fakt, že přicházejí nelegální migranti na evropský kontinent. Na rozdíl od nás, kteří říkáme, že nemají přijít," odpověděl premiér v Bruselu na dotaz novinářů, zda Merkelová oslovila Česko s požadavkem bilaterální dohody o vracení migrantů a zda by na takovou dohodu přistoupil.

Z Německa se nyní do zemí, kde se registrovali, vrací asi jen 15 procent žadatelů o azyl.

Kvůli azylové politice vede s Merkelovou spor ministr vnitra Horst Seehofer, který je předsedou CSU, partnerské strany kancléřčiny Křesťanskodemokratické unie. Seehofer chce migranty, kteří už byli registrováni v jiné členské zemi EU, vracet přímo z hranic; kancléřka takový jednostranný postup odmítla, nechce k němu přistupovat bez dohody s partnery v EU.

Obává se totiž, že Seehoferova varianta by způsobila dominový efekt a že by de facto vedla k zániku schengenského prostoru volného pohybu. O tom, jak v tomto sporu, který ohrožuje německou vládní koalici, dále postupovat, budou v neděli na oddělených schůzkách jednat přední politici CDU a CSU.