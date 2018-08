Dior 'vykradl' rumunské kroje. Místní umělci si na tom postavili živnost

Lidoví umělci v rumunské župě Bihor nejprve žasli, když objevili v kolekci francouzské luxusní značky Dior oblečení přesně kopírující jejich tradiční oděv.

Modelka slavné značky byla skutečně oblečena v katalogu pro podzim a zimu loňského roku do cojocel binsenesc, vesty bez rukávů z ovčí kůže vyzdobené vyšíváním v živých barvách a lemované černou kožešinou, kterou nosívali předkové při slavnostních příležitostech.

Do you think Monsieur Dior would be proud of this?



It's really embarrassing for a luxury brand like @Dior to use an endangered cultural object as its own design and to not give credit and any compensation to the local community of artisans. https://t.co/480UrEkUyR #Romania pic.twitter.com/FmtKjAEjYo