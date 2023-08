Daň na tiché víno v balíčku nebude, k debatě je ale podle Stanjury možné se vrátit

Zdanění tichého vína nebude součástí vládního konsolidačního balíčku pro zlepšení stavu veřejných rozpočtů, ale k debatě o zdanění je možné se vrátit. Novinářům to dnes v Poslanecké sněmovně řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Návrat k politické debatě o zdanění vína je podle něj možný, pokud se dojednají administrativní podmínky správy daně.

„Zdanění tichého vína nebude součástí balíčku,“ řekl Stanjura. „My jsme současně už v květnu rozhodli, že na tom budeme dále pracovat. Shoda nebyla. Já osobně jsem pro. Ale kromě toho, že jsem pro, si ještě musíme ujasnit za jakých podmínek, jaké budou sazby, aby to bylo administrativně poměrně jednoduché. A myslím, že všechny tyto věci se dají administrativně dojednat v řádu jednotek měsíců, a pak se k té politické debatě můžeme vrátit,“ dodal.

Také ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) dnes řekl, že změny ohledně zdanění tichého vína nebudou součástí vládního balíčku. Dodal však, že debata o tichých vínech bude pokračovat, jak slíbil. Na dnešek svolal zástupce koalice, ministerstev financí a zdravotnictví a celního úřadu. „Požádal jsem kolegy, aby přišli s návrhy nějakého jiného nebo nového modelu zdanění tichého vína. Uvidíme, s čím kdo přijde, od toho se pak bude odvíjet další debata,“ řekl. „Mám základní podmínku, abychom dokázali odbourat případnou administrativní byrokratickou zátěž pro vinaře, zvláště pro ty malé. Dneska debatu startujeme a uvidíme, kam se posuneme,“ dodal ministr.

Lidovci dlouhodobě prosazují zachování nulové spotřební daně na nešumivá vína. Proti naopak byli při jednání o konsolidačním balíčku TOP 09, STAN, Piráti a část ODS. Zavedení spotřební daně na tichá vína doporučovala vládě jako součást konsolidačního balíčku Národní ekonomická rada vlády (NERV). Do státního rozpočtu by to mohlo přinést několik miliard korun ročně. Svaz vinařů i Vinařská unie proti tomu protestovaly zejména argumentem, že stejnou úlevu mají vína v okolních zemích a po zavedení spotřební daně přestanou být místní vinaři konkurenceschopní.