Koho čeká štěstí? Rok 2025 bude nakloněný čtyřem znamením

Horoskop na rok 2025 naznačuje velkou míru úspěchu v životní cestě některých znamení zvěrokruhu. A mezi nimi jde především o čtyři. Tyto šťastné zrozence čekají nejen nové příležitosti, ale také významné životní změny, které se sice neobejdou bez těžkostí, ale budou vyváženy vnitřním naplněním. Podívejme se podrobněji, co jednotlivá znamení čeká.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Berani budou muset na začátku roku vynaložit více energie, protože je čeká řada náročných situací, ale nemusí si zoufat, protože od března už se bude bouře uklidňovat. Právě tehdy Berani získají jasnější vizi svého osobního i romantického života.

Díky zatmění Slunce, které proběhne 29. března právě ve znamení Berana, se jim podaří vyřešit vztahové otázky a ujistit se s nebývalou jistotou, co vlastně chtějí.

Kromě toho se Berani mohou těšit na duchovní růst, který podpoří planeta Neptun, jež se do jejich znamení přesune opět právě na konci března. Tento vliv jim pomůže lépe porozumět sobě samým a otevře jim cestu k novým možnostem. V květnu se k nim přidá Saturn, který je povzbudí ke kariérnímu růstu. Mars, planeta akce a energie, navíc posílí jejich pracovní ambice, což je konjunkce, která nemůže končit jinak než úspěchem.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Blíženci vstoupí do roku 2025 na vlně štěstí, kterou si přinesli z konce roku 2024. Jupiter, planeta hojnosti, zůstane v jejich znamení až do června, což jim poskytne skvělou příležitost odhodit otěže kreativity. Obzvláště silné období vhodné pro tvůrčí činnost nastane na přelomu ledna a února, kdy jim bude sekundovat planeta Merkur.

Velkým zlomem pro Blížence bude červen a červenec, kdy do jejich znamení vstoupí Uran – planeta inovací a změn – a přinese do jejich života nové vzrušující příležitosti. Blíženci, kteří jsou přirozeně kreativní a otevření novým nápadům, budou mít šanci proměnit své inspirace v realitu.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Začátek roku 2025 bude pro Raky trochu pernější a plný shonu, jakmile se ale Mars v únoru vymaní z retrogradity, Raci získají novou motivaci a energii a už jim žádná překážka v cestě stát nebude. Jaro přinese klidnější období, které vyvrcholí vstupem Jupitera do jejich znamení. Planeta štěstí a hojnosti otevře Rakům dveře k novým příležitostem, chopit se jich už ale budou muset sami.

Jupiter pomůže Rakům definovat sny a zároveň jim poskytne příležitost je uskutečnit.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Pro Ryby se rok 2025 ponese v duchu probuzení a významných změn. Hvězdy poskytují přízeň zejména v oblasti lásky a vztahů. Harmonii v soukromém životě navíc posvětí planeta Venuše a nabídne šanci najít partnera, který bude rozumět jejich citlivé povaze.

V létě se Ryby dočkají dalšího posunu, kdy planety Neptun a Saturn opustí jejich znamení. To jim dopomůže lépe využít svou intuici a moudrost, což povede k již zmiňovaným změnám v jejich životě. Ryby se zvládnou zaměřit na to, co je pro ně skutečně důležité, a najdou vnitřní klid, po kterém dlouho toužily.