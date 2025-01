Nešlo ho ještě zachránit? „Vždyť ho od doktora poslali domů," říká kamarád zesnulého moderátora

Ve středu zasáhla veřejnost smutná zpráva o náhlém úmrtí moderátora Jirky Vondry. Otřáslo to nejen posluchači a fanoušky hokeje, ale i jeho blízkými spolupracovníky. Jedním z nich je Michal Kavalčík, který se stále nemůže smířit s tím, co se stalo, a přemýšlí, zda se neštěstí nedalo nějak předejít.

„V úterý si Jirka stěžoval, že se necítí dobře, a volal šéfovi, že půjde do nemocnice. Tam ho ale poslali domů s tím, že má přijít na další vyšetření ve středu nebo ve čtvrtek. Bohužel už pak nikomu nebral telefon ani neodpovídal na zprávy,“ řekl Kavalčík.

„Je to nepochopitelné. Jirka nekouřil, nepil, sportoval, hrál hokej. Člověk si pak říká, že kdyby se mu to stalo tady u nás v rádiu, kde je nemocnice na Vinohradech jen 700 metrů daleko, mohlo to dopadnout jinak. Ale on byl doma sám,“ dodal Kavalčík se smutkem v hlase.

Kavalčík také nastínil, co bude s vysíláním dál. „Dočasně bude moderovat Radek Hrdina s Katkou Brzobohatou, která už dříve za Jirku zaskakovala, když měl jiné pracovní povinnosti, například moderování hokejových zápasů. Takhle to poběží nějakou dobu, a co bude dál, se uvidí,“ uvedl pro web Expres.cz.