Další kolo pro ČTK. Poslanci měli vybrat dva kandidáty, neuspěl nikdo. Semín dostal 39 hlasů

Poslanci měli ve středu zvolit dva nové členy do celkem sedmičlenné Rady ČTK, nástupce bývalého předsedy Miroslava Augustina (zvolen původně za ANO) a za Jakuba Heikenwäldera (zvolen za KDU-ČSL), kterým jejich pětiletý mandát skončil v červnu. Dostatek hlasů ale opět nezískal žádný ze čtveřice nominovaných, píše Robert Břešťan na webu Hlídací pes.

Současnými členy rady tak zůstává jen pětice Petr Žantovský (ANO), Pavel Foltán (ANO), Jana Gáborová (SPD), Jaroslava Wenigerová (ODS) a Michaela Marksová Tominová (ČSSD). Nová volba se bude konat až na zářijové schůzi Sněmovny.

Mediální hyeny Michala Semína

Mezi čtyřmi navrženými kandidáty jsou bývalý novinář (působil v Blesku a televizi Nova), dnes komunální politik za ANO (a ředitel společnosti Press Publishing Group s.r.o.) David Soukup a asi nejproblematičtější muž z navržené čtveřice – Michal Semín.

Semín je konzervativní katolík, místopředseda Akce D.O.S.T., která prosazuje národně-konzervativní pravicové názory. K médiím se pravidelně vyjadřuje, v dopise Radě České televize například novináře pořadu Newsroom ČT označil za politruky, estébáky, propagandisty a mediální hyeny.

Pokud by byli nakonec v září zvoleni oba, obvyklé poměrné zastoupení stran v Radě ČTK (jde o roky dodržované nepsané politické pravidlo) by přestalo platit a klíčových pět hlasů (potřebných například k odvolání generálního ředitele, k čemuž rada nemusí uvádět ze zákona žádný důvod) by měly jen dvě strany: ANO a SPD.

Už poslední doplnění rady o pravidelného přispěvatele Parlamentních listů Petra Žantovského (za ANO), hudebníka Pavla Foltána (také za ANO) a někdejší mluvčí prostějovské radnice Jany Gáborové (za SPD) naznačilo, že politici (a jejich poradci) ukazují zvýšený zájem zejména hnutí ANO o de facto monopolní veřejnoprávní agenturu, jejíž zpravodajství přebírají prakticky všechna česká média.

Michala Semína jako kandidáta do Rady ČTK otevřeně odmítá ČSSD. Předseda ČSSD Jan Hamáček prohlásil, že by zvolení kandidáta SPD Michala Semína do Rady ČTK hlasy hnutí ANO bylo nepřijatelné a že "pokud by si koaliční partneři nemohli věřit v takto zásadních hlasováních, nemělo by smysl ve vládní spolupráci pokračovat".

Volba je tajná

Na politické scéně, zejména u Andreje Babiše i prezidenta Miloše Zemana to vyvolalo údiv a konstatování, že "Semína neznají". Podle premiéra a šéfa hnutí Andreje Babiše (ANO) kandidáta SPD Semína do Rady ČTK nevolilo a volit nebude.

Na druhé straně to byla právě Babišova pravá ruka Jaroslav Faltýnek, kdo poslancům ANO poslal v předchozích kolech volby instruktážní SMS, že mají pro Semína hlasovat. Volba členů rady je tajná. V dnešním hlasování získal Michal Semín jen 39 ze 180 hlasů.

Na rozdíl od voleb do Rady České televize i do Rady Českého rozhlasu chybí "mezistupeň" v podobě nominací ze strany občanských sdružení a neziskových organizací, kandidáty do Rady ČTK navrhují přímo poslanecké kluby.

Dalším kandidátem do Rady ČTK, nominovaným Pirátskou stranou, je vedoucí oboru Nová média na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Josef Šlerka, který je i ředitelem Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.

Čtveřici doplňuje Tomáš Mrázek nominovaný ODS, bývalý novinář a v letech 2017 – 2018 předseda Rady ČTK.

Robert Břešťan pro Ústav nezávislé žurnalistiky