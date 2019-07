Poslanci schválili zvýšení rodičovské a důchodů i vládní daňový balíček

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Poslanci v prvním čtení podpořili vládní návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od roku 2020 by mohl narůst o 80 tisíc korun. Sněmovna ve středu schválila také zvýšení důchodů o 900 korun měsíčně či vládní daňový balíček. Poslanci také odhlasovali to,že lidé s dluhy z dětství by měli mít lepší podmínky oddlužení, než je tomu v současnosti.

Co se takzvané rodičovské týče, tak ta by v budoucnu měla celkově činit 300 tisíc korun. V případě vícerčat se současný "rodičák" zvedne ze současných 330 tisíc na 450 tisíc korun.

Polepšit by si tak měly rodiny s novorozenci i rodiny s dítětem do čtyř let, které dosud rodičovský příspěvek nevyčerpaly. Dle dřívějších informací bude přesná částka záviset na předchozím příjmu a také na věku dítěte - tedy na počtu měsíců, které mu zbývají do čtvrtých narozenin.

ANO a ČSSD se nedokázaly dlouho shodnout, na koho se má navýšení vztahovat. ČSSD původně chtěla, aby rodičovská vzrostla všem, kteří na ni mají nárok, ANO oponovalo, že na to není dost peněz, pokud zároveň vzrostou důchody.

Možnost, že by navýšenou rodičovskou získaly jen rodiny, jejichž dítě se narodí až v roce 2020 vzbudila letos velkou kritiku.

Podle současného návrhu se navýšení bude týkat všech, kteří rodičovskou pořád pobírají. Ovšem s tím, že některé rodiny nedostanou celou částku - podle toho, jaký podíl rodičovské již vyčerpaly.

Co se pozměňovacích návrhů týče, tak Piráti se dle Olgy Richterové budou snažit prosadit pravidelnou valorizaci příspěvku na podobných principech, jaké jsou u penzí. Poslankyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová chce, aby mohl příspěvek pobírat i prarodič, pokud o dítě pečuje.

Dalšími změnami v novele jsou například navýšení počtu hodin, na které mohou rodiče dávat své děti mladší dvou let do školy či jinam na hlídání a nepřijít přitom o rodičovskou. Od ledna by se měl zdvojnásobit na 96 hodin měsíčně. Rodičovská se také bude započítávat do příjmů pro nárok na všechny dávky státní sociální podpory, které závisí na výši příjmu.

Příspěvek k důchodům

Poslanci jednali od středečního rána. Již dopoledne schválili novelu, která zavede příspěvek k důchodům nad zákonnou valorizaci.

Důchody se dle zákona navyšují o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen za sledované období. Průměrné navýšení ze zákona pro příští rok představuje 700 korun, příspěvkem pak průměrná penze poroste o 900 korun.

V roce 2020 by se tak průměrná penze měla zvýšit na 14 358 korun, tedy o 6,7 procenta. Přesná verze příspěvku bude oznámena během léta. Příspěvek dle odhadů vyjde státní rozpočet na sedm miliard korun. Předlohu ještě posoudí Senát, pak půjde k podpisu prezidentovi.

Poslanecké pozměňovací návrhy, které se týkaly zvýšení nejnižších penzí nebo důchodu matek, sněmovna odmítla.

Poslanci ve středu také schválili zákon, podle kterého by se lidé s dluhy z dětství mohli snadněji oddlužit. Začal by pro ně platit zvýhodněný režim, který byl v současnosti jen pro seniory a hendikepované lidi.

Lidé by se dluhů mohli zbavit během tří roků, pokud splní podmínky oddlužení.

Novela skupiny poslanců všech devíti sněmovních stran navazuje na novelu, podle níž by dluhy dětí do 15 let přecházely na rodiče, nebo na lidi, kteří o tyto děti pečují. S navrhovanou změnou vláda souhlasila, v úvodním kole ji podpořili i poslanci a nyní je projednávána výborem.

Co by zvýšil daňový balíček?

Ve středu v poledne poslanci v tajné volbě volili členy Rady ČTK a zástupce ombudsmanky. Nikoho nezvolili. Poslanci také senátorům nabídli kandidáty do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů - bývalého ministra vnitra za ČSSD Františka Bublana a historika Eduarda Stehlíka.

Pak přišel na řadu vládní daňový balíček - ten byl odhlasován v prvním čtení. Balíček by zvýšil spotřební daně z lihu, cigaret a dalších tabákových výrobků či hazardu. Balíček obsahuje i změny ve zdanění technických rezerv pojišťoven, tento krok je předmětem ostré kritiky ze strany opozice. Balíček také na dvojnásobek zvyšuje poplatek za vklad do katastru nemovitostí.