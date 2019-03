Mediální rady ve vleku politiků. Na řadě je agentura ČTK

Znalost mediálního prostředí a praktické zkušenosti z médií jsou u členů mediálních rad podružné. Rozhoduje to, co kdo politikům slíbí a jakou podporu si u nich předem vyjedná. Potvrzuje to předvýběr kandidátů do Rady Českého rozhlasu, uvidíme to za nedlouho i u doplnění Rady ČTK, píše Robert Břešťan na webu Hlídací pes.