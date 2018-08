Okamura chce větší vliv v mediálních radách. K zástupkyni SPD v Radě ČTK se ale nehlásí

AKTUALITA - Magazín autor: red

Šéf SPD Tomio Okamura si postěžoval, že jeho hnutí nemá žádného člena v radách veřejnoprávních médií. Zapomněl ale na Janu Gáborovou, která je členkou Rady ČTK zvolenou právě za SPD. Sotva po třech měsících ve funkci už Gáborová čelí podobné kritice jako další radní Petr Žantovský kvůli svému souběžnému působení v médiích. Poslanci také dostali na stůl podnět k jejímu odvolání, píše Robert Břešťan na webu Hlídací pes.

"Své nominanty dáváme do rad, ale oni nám je nezvolí, Poslanecká sněmovna," posteskl si Tomio Okamura v rozhovoru v internetové televizi XTV. Když se ho moderátor Luboš Xaver Veselý (působí i na Frekvenci 1) doslova zeptal: "Vy nemáte pohůnka v žádný radě?" reagoval Okamura: "Ne, nemáme. My nemáme v ani jedné mediální radě."

To však není pravda. Letos v květnu poslanci do Rady ČTK zvolili Janu Gáborovou, kterou nominovalo právě hnutí SPD. Ta sice v době kandidatury nebyla členkou hnutí, ale SPD ji celkem bez tajností poslala do boje o křeslo radního ve svých stranických barvách.

"Já ji znám velmi dlouho, ještě když pracovala v různých novinách. Bude to dobrý odborník, který nám bude poskytovat relevantní informace," řekl HlídacíPes.org v únoru místopředseda SPD Radim Fiala. Tehdy Gáborová kandidovala do Rady ČTK poprvé – a neúspěšně.

Noviny pod vlivem politiků

Jana Gáborová je dlouholetou mluvčí prostějovské radnice. Navíc podle vlastních slov edituje Prostějovské radniční listy a podle tiráže tohoto měsíčníku v nich působí i jako redaktorka. Právě proto se občanské sdružení Oživení rozhodlo podat podnět poslancům k odvolání Gáborové.

Podle šéfa sdružení Martina Kameníka Jana Gáborová porušuje zákon tím, že současně působí v Radě ČTK a zároveň pracuje v periodickém tisku.

Zákon o ČTK doslova říká, že ani sami radní, ani osoby jim blízké "nesmějí mít žádný finanční zájem na provozování hromadných sdělovacích prostředků daný vlastnictvím či pracovněprávním vztahem".

!Vydavatelem Prostějovských radničních listů je Statutární město Prostějov. Z povahy věci jde o hromadný sdělovací prostředek přímo podléhající politickým vlivům zastupitelů, v praxi tedy vždy aktuální vládnoucí koalici v prostějovském zastupitelstvu. Paní Mgr. Jana Gáborová má na svou činnost se Statutárním městem Prostějov podle svých slov uzavřen dokonce pracovní poměr," píše Kameník v podnětu, který sdružení poslalo sněmovnímu Volebnímu výboru.

poměr,“ píše Kameník v podnětu, který sdružení poslalo sněmovnímu Volebnímu výboru.

Podle vzoru Žantovský

V podnětu se Oživení odvolává i na druhý nedávný případ střetu zájmů dalšího z radních ČTK Petra Žantovského (nominant ANO), na který upozornil HlídacíPes.org.

Žantovského manželka dosud pracovala v Českém rozhlase jako interní zaměstnanec, což také odporuje zákonu. Žantovský po zveřejnění materiálů HlídacíPes.org oznámil, že jeho žena dá v rozhlase výpověď.

Gáborová s Žantovským a dalším radním nominovaným za ANO Pavlem Foltánem také společně kritizovali vedení Rady ČTK v čele s Miroslavem Augustinem (také nominovaný ANO) a vyžádali si proto v červenci i svolání mimořádné schůze Rady. Ani jeden ze tří nespokojenců ale nakonec na schůzi nepřišel.

Situací v ČTK se sněmovní Volební výbor bude zabývat na svém dalším zasedání 4. září.

Robert Břešťan pro Ústav nezávislé žurnalistiky