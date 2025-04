Oblíbená herečka se vrátila po půl roce z Londýna: Ani nevíte, jak se v Česku máme dobře

15. 4. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Oblíbená herečka a influencerka strávila půlrok v britské metropoli. Domů se těšila, ale některé věci by si přivezla s sebou, kdyby mohla.

Herečka, influencerka Mariana Prachařová dala české kotlině vale. Ne však napořád: Na zkušenou vyrazila na půl roku do Londýna. Teď už je ale zpátky doma a když se jí na módní přehlídce Zuzany Kubíčkové redaktoři eXtra.cz zeptali na zážitky, rozpovídala se o svém životě v zahraničí.

Do britské metropole zamířila především proto, aby si rozšířila módní obzory. Což prý vyšlo na výbornou. Déle by tam však zůstat nechtěla: „Nečekala jsem to, ale ten půlrok bohatě stačil. Jsem ráda, že jsem zpátky,“ přiznává.

Mariana dál zmiňuje, že se u nás vlastně máme velmi dobře a moc si toho neceníme: „Strašně moc věcí mi chybělo. Samozřejmě rodina a kamarádi, to je jasný. Ale taky třeba obyčejný životní standard. My se tady máme opravdu strašně dobře.“

Některé věci by ale zavedla i u nás, kdyby to šlo. Hlavně otevřenost lidí: „Mně to tam v tom Londýně bylo hrozně sympatické, jak je tam každý vlastně svůj, i třeba v Americe to takhle je – a to bych zavedla i u nás. A lidi se tam víc chválí, to je taky hezký,“ vzpomíná.

„Jdete tam třeba nakoupit a najednou se dostanete do nějaké konverzace. Je to takové hrozně přirozené a vlastně jako strašně fajn. Byla bych hrozně ráda, kdyby to šlo i u nás,“ zasnila se na závěr.