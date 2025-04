Křik bolesti z pradávné minulosti: Vědci rozluštili tajemství nejděsivější mumie Egypta!

Byla pohřbená před 3 500 lety – a přesto její tvář stále křičí hrůzou. Po téměř století vědci konečně rozluštili děsivé tajemství jedné z nejzáhadnějších egyptských mumií.

V roce 1935 archeologové z Metropolitního muzea v New Yorku narazili v egyptském Luxoru na objev, který dodnes nedá spát vědcům ani milovníkům záhad. V hrobce významného hodnostáře objevili mumii ženy s výjimečně zachovalým tělem — a tváří zkřivenou do výrazu čirého děsu. Přezdívá se jí „křičící žena“ a její příběh je temnější, než si kdo kdy představoval. Dlouhá léta se spekulovalo, proč má otevřená ústa a strnulý, vyděšený pohled.

První teorie byla jednoduchá — špatně odvedená mumifikace. Možná byl balzamovač nezkušený, nebo jen zapomněl zavřít ústa. Jenže jak ukazují nové vědecké metody, pravda je mnohem znepokojivější.

Díky moderním technologiím, včetně tzv. virtuální pitvy, odhalili vědci z Egypta a Káhiry ohromující detaily. Žena zemřela kolem 48 let, měřila asi 1,54 metru a její orgány i zuby byly zachovalé v naprosto neuvěřitelném stavu. Dokonce u ní byly nalezeny stopy raných zubních zákroků a známky artritidy páteře. Ale to nejděsivější teprve přichází. zdroj: Profimedia.cz

Antropoložka Samia El-Merghani a radioložka Sahar Saleem přišly s teorií, že žena doslova zemřela s výkřikem na rtech. Její děsivý výraz podle nich může být důsledkem vzácného jevu zvaného kadaverózní křeč – okamžitého ztuhnutí svalů v momentě smrti, typického pro náhlá, násilná nebo extrémně bolestivá úmrtí.

„Naznačujeme, že otevřená ústa mohla být důsledkem bolestivé smrti nebo silného emočního stresu,“ uvedla Saleem v tiskové zprávě. „Balzamovači ji pravděpodobně nestihli uvolnit, a tak mumifikovali její tělo přesně v té křeči, ve které zemřela.“ zdroj: Profimedia.cz

A to vše v kontrastu s luxusem, který ji obklopoval. Byla balzamována drahými dováženými látkami, jako je kadidlo a jalovec, a na hlavě měla elegantní paruku z vláken datlové palmy. Zdá se, že šlo o ženu vysokého postavení – a přesto ji potkala smrt, která zůstala navždy vepsaná do jejích rysů. Ať už byla obětí násilí, náhlého šoku, nebo nějaké strašlivé nemoci, její mumie zůstává děsivou časovou kapslí – výkřikem z dávného světa, který překlenul tisíce let, aby nás dodnes fascinoval.