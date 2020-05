Co stráží hlavy amerických prezidentů na Mount Rushmore?

MAGAZÍN - Magazín autor: Hana Dubnová

Při pohledu na čtveřici téměř dvacet metrů vysokých hlav amerických prezidentů hledících do krajiny z úbočí hory Mount Rushmore, napadají člověka různé věci. Jednou z nich je, zda slavní státníci náhodou něco nestráží a za jejich obličeji se neskrývá nějaká tajná komnata. A představte si - skutečně skrývá.

Takzvanou Svatyni demokracie tvoří tváře prezidentů George Washingtona, Thomase Jeffersona, Abrahama Lincolna a Theodora Roosevelta podle návrhu sochaře Gutzona Borgluma. Na sousoší pracovalo 400 dělníků, kteří mezi lety 1927 a 1941 odstranili 450 tisíc tun kamení, většinou pomocí dynamitu.

Podle původního Borglumova návrhu měla skálu zdobit čtveřice zachycená od pasu nahoru, leč nebylo dost peněz. Borglum měl však ještě jednu vizi spojenou s památníkem – chtěl, aby v něm byly uloženy repliky nejdůležitějších dokumentů americké historie.

Obří síň rekordů

Jeho vize byla velkolepá, stejně jako sousoší – obří síň v podobě umělé jeskyně o rozloze 743 metrů čtverečních měla být zdobená jako katedrála a vybavena bronzovými a skleněnými skříněmi a vitrínami určených k vystavení dokumentů a jejich replik. Mezi ty měly patřit třeba americká ústava, deklarace o nezávislosti, ale i busty slavných Američanů a exponáty připomínající americké úspěchy na poli vědy, techniky či umění.

Síň rekordů, jak ji sochař nazval, měla to nejlepší ze Spojených států zachovat po dlouhá tisíciletí. Borglum si ji představoval jako něco "věčného" v duchu egyptských pyramid. Jenže nedostatek peněz, sochařova smrt a vstup Spojených států do druhé světové války znamenal konec sochařských prací a s nimi i výstavby skryté komnaty. Z ní se podařilo dokončit jen zhruba 21 metrů dlouhý vnitřní tunel.

Malé poselství pro budoucí generace

Sochařova dcera Mary Ellis Borglumová se alespoň částečně pokusila otcovu vizi Síně rekordů naplnit. Podařilo se jí přesvědčit Mount Rushmore Society, neziskovku zabývající se vylepšením památníku, aby alespoň za 250 tisíc dolarů nechala do tunelu vyrobit sejf, do něhož bylo vloženo 16 porcelánových panelů. Ty vyprávějí příběh pomníku, vysvětlují volbu konkrétní čtveřice prezidentů a poskytují krátký pohled do historie Spojených států. Takže takovou light verzi původní představy…

Tato (ne)tajná chodba sice není přístupná veřejnosti, ale možná jednou bude plnit to, co si autor monumentálního díla představoval – za několik tisíc let budoucím archeologům jako časová kapsle povypráví o tom, jak pomník vznikl a jak byly podle tehdejších obyvatel Spojené státy skvělé.