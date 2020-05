Proč se želvy dožívají tak vysokého věku

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Sta a více let se z nás dožívají jen nemnozí. To takové želvy nás v tomto ohledu hravě strčí do kapsy. Jaké je tajemství dlouhověkosti těchto obrněných plazů?

