Prezident, který dostal to, co žádný jiný

Abraham Lincoln patří k nejznámějším americkým prezidentům. Vstoupil do dějin jak svou rolí v americké občanské válce, tak i skrze svou smrt rukou atentátníka. S Lincolnem se však pojí i jistá méně známá zajímavost, díky níž je mezi americkými prezidenty v podstatě jedinečný.

Abraham Lincoln, ještě dlouho před svým nástupem do vrcholné funkce, totiž jako jediný z tamních prezidentů získal patent. Stalo se tak před 170 lety - právě 22. května.

A o co šlo? Nu, Lincoln navrhl mechanismus, který by pomáhal lodím překonávat překážky v řece. K úvahám ho inspirovaly zkušenosti z mládí, neboť zažil problémy na lodích, na nichž se plavil. Lincoln navíc, ač profesí právník, byl dlouhá léta fascinován soudobou technikou a výkřiky vědy. O vynálezech i přednášel.

Lincoln svým návrhem v podstatě představil systém vodě odolných měchů umístěných po stranách lodi, které by byly nafouknuty v případě, že bude plavidlu hrozit uvíznutí. Právě nafouknutí by pomohlo loď nadzvednout, a posádka by se tak mohla vyhnout překážce a zabránit nehodě.

Svůj návrh Lincoln podpořil i modelem, který sestavil s pomocí inženýra Waltera Davise. Model je v současnosti vystaven ve Smithsonově institutu.

Lincoln měl zkušenost s patentovým právem, a tudíž i rozsáhlé znalosti o tom, jak celý proces vypadá. Nakonec obdržel patent číslo 6 469.

Celá věc má ovšem háček. Neexistují žádné zmínky o tom, že by se Lincolnův zlepšovák někdy skutečně sestavil a využíval. Mechanismus patrně nebyl příliš efektivní, zato dost náročný na provedení.

Lincoln se nicméně v té době vedle práv věnoval už i politice. V roce 1846 se dostal do Kongresu, do prezidentského úřadu pak nastoupil roku 1861. Na Velký pátek, 15. dubna 1865, ho v divadle zastřelil herec a příznivec čerstvě poražené Konfederace John Wilkes Booth.