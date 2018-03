Co skrývaly pod šaty Churchillova matka a jiné viktoriánské 'rebelky'?

31. 3. 9:30

Údajný ruský hacker Jevgenij Nikulin, vydaný z Česka do USA kvůli obvinění z útoku na tři technologické firmy, v pátek u soudu v San Francisku řekl, že se cítí nevinen. Informoval o tom deník The New York Times (NYT). Soudkyně poté podle listu stanovila termín dalšího slyšení na příští týden.