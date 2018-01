Nápad, co se vyplatil: Legendární kostička slaví šedesát let

MAGAZÍN - Magazín autor: Šárka Novotná

Právě před 60 lety, oficiálně 28. ledna 1958, dostala kostka LEGA podobu. Během několika desetiletí se ze stavebnice stal superpopulární symbol (nejen) dětské zábavy zasahující do milionů domovů, šoubyznysu i vědeckých institucí, který se dostal dokonce i na oběžnou dráhu.

Těžko říct, zda si zakladatel společnosti, dánský tesař Ole Kirk Christiansen, někdy takový vývoj představoval. Potomka početné a nemajetné rodiny přitom na cestě k přelomovému produktu provázelo několik nešťastných událostí.

Nejdřív v roce 1932 vlivem krize přišel o zakázky na běžný tesařský sortiment a začal vyrábět i - tehdy ještě dřevěné - hračky jako letadla, autobusy a zvířata. Christiansen navíc v té době ovdověl a zůstal sám na čtyři syny. Do podnikání se už tehdy zapojil ten třetí, Gotfred. Když o deset let později dílna, již podruhé, vyhořela, Ole si vzal půjčku, prostory přestavěl, rozšířil a upravil tak, že přibyly výrobní linky.

Pět let nato přesedlal ze dřeva na plasty a roku 1949 zařadil do svého sortimentu hraček samospojitelné předchůdce dnešních LEGO kostek, tehdy ještě z celuloidu, inspirované britskými Kiddicraft kostičkami. Stále se však nezdálo, že by tento výrobek mohl nabourat výsadní postavení klasických dřevěných kostek.

Během následujících let začal Gotfred prohlubovat ideu LEGA jako hračky - systému, kostky však stále zápasily s některými nešvary. Tomu byl - oficiálně - učiněn konec právě v lednu 1958, kdy si společnost LEGO Group nechala patentovat finální a dosud nepřekonaný design Lego kostek, s kterými si hrají i dnešní děti.

S přelomovou událostí však rodinnou firmu zasáhla také další smutná událost. Necelý měsíc před svými 67. narozeninami Ole v důsledku srdečního záchvatu zemřel.

Kola se točí - i v Legolandu

Šedesátky byly fičák. LEGO nabývalo na popularitě a firma se rozhodla, že řada plastových hraček je natolik silná, aby zastavila výrobu těch dřevěných. Tomuto kroku napomohl i další požár, již třetí v historii rodinného podnikání, který zničil právě sklad dřevěných výrobků.

Počátek desetiletí byl ve znamení zavedení veledůležitého Lego komponentu - koleček, změny materiálu, kdy ten původní nahradil trvanlivější ABS plast a od roku 1964 přidává firma ke stavebnicím také manuál.

O něco později "najely" také populární LEGO vláčky a závěr 60. let byl pro podnik v duchu otevření prvního Legolandu v dánském Billund a uvedení stavebnice zaměřené na mladší děti - bezpečnějších a větších Duplo kostek.

Postupně nastupovaly i další komponenty, bez kterých si dnešní fanoušci nedovedou Lego představit. Figurky, jež se objevily v 70. letech, přitom měly v počátku k usměvavým panáčkům různých barev, tvarů a povolání daleko, rozdíly ve výrazu mimochodem přišly až s "pirátskou" sérií konce 80. let.

Co se témat týče, firma vydávala (a vydává) všechno možné - od dinosaurů, přes Vikingy a další postavičky ze středověku až k výzkumníkům podmořských světů. Kapitola sama pro sebe jsou pak sety LEGO Technic umožňující starším, či technicky nadanějším, fanouškům vyrobit si nejrůznější funkční stroje či programovatelné modely.

Kolem hračky se však nabalily i další produkty a aktivity - ať už se jednalo o "stavařské soutěže" fanoušků, vznik oddělení zabývajícím se propojením LEGA a vzdělávání či (úspěšné) a četné pokusy o zapsání do Guinessovy knihy rekordů. Aktuálně nejvyšší stavbou z LEGA je věž Omer Tower v Tel Avivu, postavená koncem loňského roku na počest osmiletého chlapce, který podlehl rakovině. Stavba "spolkla" přes půl milionu kostek!

Na pokraji bankrotu

Ale zpátky ke společnosti - špatné časy provázené poklesem zisků pro ni začaly v 90. letech, roku 1998 firma zaznamenala první ztrátu a o místo přišla tisícovka zaměstnanců. O pár let později dokonce ztráty překročily 170 milionů liber a následovalo další hromadné propouštění.

Dřívější viceprezident Mads Nipper později příčiny problémů komentoval tak, že společnost v podstatě zaspala dobu a propásla změnu, která se ve společnosti udála - třeba to, že děti mají méně času na hraní a na Západě jich též ubylo. LEGO Group se dle jeho slov také dostatečně nevěnovala inovacím.

Později se tedy soustředila na své hlavní produkty, výrobu přesunula do levnějších oblastí (mimo jiné do Česka) a v roce 2004 také rezignoval vnuk zakladatele, Kjeld Kirk Christiansen. Do vedení firmy tak vstoupila první osoba mimo rodinu - Jørgen Vig Knudstorp, který je CEO dodnes. Firma prodala také některé Legolandy.

Výrazně prý též pomohl prodej licencovaných Lego sad - ať už se jednalo o populární Star Wars, slavného archeologického drsňáka Indiana Jonese či "kouzelného" Harryho Pottera.

Ostatně LEGO expandovalo i na filmová plátna, v roce 2014 vznikl úspěšný LEGO® příběh, v němž figurky zachraňují svět, a loni také došlo na další fúze stavebnicové estetiky a komiksu - tedy LEGO®Batman film a naposledy pak LEGO®Ninjago film .

Koncentrák z Lega

A právě s licencovanými sety se pojí i jedna z kontroverzí. Palác ze Star Wars setu Jabba the Hutt's Palace totiž údajně připomíná mešitu v Istanbulu, což pobouřilo některé věřící. To, že vesmírný gangster sídlí právě v takovém paláci, považují za urážlivé.

Menší poprask způsobila také figurka dalšího hrdiny hvězdné série - Lando Calrissiana v setu z konce 90. let. Všechny figurky Lega byly dlouho "bezrasově" žluté - a Lando byl nejdříve vynechán. Po protestech však Lego změnilo svůj přístup - a figurka Landa se dostala na světlo světa.

Společnost nakonec ustoupila i v případě "polské kontroverze." Tamní umělec Zbigniew Libera totiž v půli 90. let požádal společnost o materiál pro své umělecké dílo. Firma mu, ve víře, že to bude něco pěkného, mu vyhověla.

Jaké však bylo překvapení, když Libera postavil z LEGA koncentrační tábor, velice podobný Auschwitz-Birkenau. Firmu to nejdřív šokovalo a žádala, aby Libera své dílo nevystavoval veřejně, nakonec však ustoupila protestům veřejnosti - a výstřední dílo nyní můžete zhlédnout ve varšavském Muzeu moderního umění.

A pak jsou tu kritiky týkající se genderových stereotypů. Firma to dostala pěkně slíznout třeba při uvedení setu LEGO Friends zaměřeného na dívky, kterému kritici vyčítají, že je silně stereotypní, co do aktivit, které holčičkám přisuzuje, i záplavy růžové, jíž oplývá.

LEGO se bránilo, že Lego Friends v této podobě vzniklo na základě "rozsáhlého průzkumu", společnost to nicméně schytala třeba i za stereotypizované figurky v jiných řadách. Zatímco těm mužským připadala spousta zajímavých funkcí, ženské zůstaly v menšině a ještě v rolích typu "roztleskávačka" či "servírka".

Kritické hlasy navíc vyzdvihují to, že Lego bylo po dlouhá léta celkem genderově neutrální hračkou cílící na chlapce i děvčata. Což ostatně ilustruje i jedna ze slavných Lego reklam z 80. let, kde svůj výtvor ze slavných kostek drží "chlapecky" oblečená dívka. A rozhodně se nejednalo o ojedinělý počin.

Vývoj společnosti se v této oblasti tak trochu podivným způsobem obrátil do minulosti - byť nakonec před pár lety vydala set s vědkyněmi - například chemičkou či astronomkou a loni před Vánoci na trh přišla také řada oslavující úspěšné ženy, které se zapsaly do dějin Amerického úřadu pro letectví a kosmonautiku. Najdete tu třeba astronautku Sally Rideovou či programátorku Margaret Hamiltonovou.

A u vesmíru ještě zůstaneme. Nejenže kostky získaly hvězdný status, ale také se, alespoň tedy několika z nich, podařilo opustit planetu. V roce 2011 totiž astronauti NASA odletěli na oběžnou dráhu s 13 krabicemi LEGO a ve vesmíru sestavovali modely, s nimiž dělali různé pokusy.

Důvod? Akce byla součástí spolupráce hračkářské společnosti a NASA, programu, jež měl ve školních dětech prohloubit zájem o vesmír i prostřednictvím této stavebnice. Děti tak na videích sledovaly nejen to, jak si astronauti "hrají", ale též co obnáší jejich další pracovní povinnosti.

Ostatně samotné slovo LEGO, jež firma ve svém názvu nese od již 83 let, vychází z dánského výrazu, jehož významem je "hrát si dobře". A spojením s roky prohlubovaným edukačním potenciálem, se tak kruh učení, zábavy a fantazie uzavírá.