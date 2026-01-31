Dnes je sobota 31. ledna 2026., Svátek má Marika
31. 1. 2026 – 7:17 | Magazín | Jana Strážníková

Co dělá Cristiano Ronaldo, když netrénuje? Z přísného režimu se běžným smrtelníkům zatočí hlava
zdroj: Profimedia.cz
Světová superstar se rozhodně nešetří, její režim by vydržel jen málokdo.

Kdo je fotbalová megahvězda a také nejspíš nejúspěšnější influencer na planetě Cristiano Ronaldo snad není potřeba zdlouhavě vysvětlovat.

Ronaldovi je skoro 41 let a přesto, jak tak nějak všichni víme, má postavu, kterou by mu naprosto drtivá většina lidské populace mohla závidět i ve dvaceti. A s podobnou skutečností se samozřejmě pojí i jisté vágní tušení: Zadarmo takové tělo nejspíš nebude.

Jedna věc je nicméně mít mlhavý pojem o tom, že Ronaldu nejspíš docela maká, a úplně jiná je pak konkrétně slyšet co přesně dělá a jak moc.

Jak vypadá Ronaldův "odpočinkový den", tedy den, kdy nemá klubový trénink, prozradila na sociálních sítích fotbalistova snoubenka Georgina.

A odpočinek si ony uvozovky opravdu zaslouží. Běžný smrtelník, když má volno, si rád i přispí. Ronalda nic takového ani nenapadne: Vstává s železnou pravidelností v šest ráno a první, co udělá, je, že si zacvičí a pije velké množství vody. Prý to pomáhá začít den s pocitem síly a zdraví.

Pak si dovolí chvíli odpočívat, nasnídá se (ovoce, sýr, vejce) a po snídani... Ano, správně cvičí. Přichází totiž dvě hodiny silového tréninku.

Odpoledne pak zase chvíli odpočívá, což je snad jediná část dne, kdy jde poznat, že zrovna není v práci. Večer ale zase bývá aktivní: Před spaním pravidelně ještě chodí plavat, protože to podle něj je ideální způsob, jak uvolnit svaly.

Udrželi byste podobný režim déle než týden? Většina populace by totiž nejspíš skončila už na onom ranním vstávání. Jak ale dobře víme, Cristiano není většina populace.

