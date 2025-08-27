K nepoznání! Známý fotbalista přestal z kuriózního důvodu pít, vypadá líp než kdy dřív
27. 8. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Důvod abstinence je sice trochu zvláštní, ale co na tom sejde, když je hned vidět, jak prospívá?
Bývalý fotbalista Petr Švancara se nikdy netajil tím, že si nějakou tu skleničku užije a na pivo zajde rád. Občas měl ale i problémy kvůli řízení pod vlivem. A tak si začátkem letošního roku řekl, že do problému zarazí vidle: Rozhodl se úplně přestat pít.
Z náhodného předsevzetí, která jistě všichni známe a proto víme, že mívají trvání většinou tak týden dva, než to člověka přestane bavit, se stala pořádná výzva, když do věci vstoupila Petrova manželka Kamila.
Ta se s mužem totiž vsadila, že to nevydrží. A ne zrovna o drobáky, vsadili se totiž o sto tisíc.
Petr tak dostal potřebnou motivaci, aby předsevzetí opravdu dodržoval. A vzdor všem předpokladům se to prý daří a abstinence trvá už osm měsíců.
Není to však lehké, přiznává: „Dal jsem si takovou roční výzvu a uvidíme, co mě čeká příští rok. To pivo je velký lákadlo a ještě v tomhle období, kdy je teplo. Moji blízcí, kamarádi, co mě znají, říkají, že to není možný, že musím doma pít, protože já to mám rád, holduji tomu. Jednou za čtrnáct dní jsem vždycky šel na pivo a mám rád tu zábavu spojenou i s tím alkoholem,“ přiznal pro eXtra.cz.
„Mně se teďka občas povede nějaký jakoby úspěch něčeho, ať to byla třeba zaplněná O2 arena s pořadem Tiki Taka, a pak je velká oslava a já jsem nepil, takže neoslavit to je pro mě opravdu něco jako šíleného,“ pokračoval.
„Samozřejmě se nutně potřebovala taky se mnou vsadit o sto tisíc korun. Tak než abych jí dal kilo, radši to prostě nebudu pít. Samozřejmě, kdybych chtěl, tak už se na to vykašlu. Ale já si ten rok mapuju. Dělám si ty různé poznatky a ve své show, kterou chystám číslo dvě, to tam pak rozbalím,“ zmínil vliv své drahé polovičky.
Zároveň ale připouští, že abstinence má překvapivě znatelné příznivé účinky: „Musím teda říct na první dobrou, že jsem nečekal, jaký bude spánek. Když odbouráte alkohol, tak prostě neskutečně spíte,“ hlásí bývalý fotbalista.