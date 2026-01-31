Lunární horoskop na sobotu 31. ledna: Velký úklid vám vlije novou krev do žil
31. 1. 2026 – 7:21 | Magazín | Natálie Kozak
Zjistěte, proč je dnes ideální čas na nákup drahých věcí, jaká barva vám přinese štěstí a proč může návštěva kadeřníka ukončit vaše dlouhé neshody.
Sobota se nese v duchu stability, řádu a hloubky. Nad dnem drží ochrannou ruku Saturn, planeta, která nás učí trpělivosti a pomáhá nám budovat věci s trvalou hodnotou. Měsíc stále putuje znamením Raka, což vytváří zajímavý kontrast: zatímco Saturn chce disciplínu, Rak touží po pohodlí. Výsledkem je ideální den pro péči o domov a o své vnitřní zázemí.
Síla samostatnosti a řádu
Tento den není určen pro týmové debaty nebo začínání velkolepých nových projektů. Vesmír nás vede spíše k dokončování a tříbení toho, co už máme.
- Práce a povinnosti: Nejvíce vám dnes půjde od ruky samostatná a monotónní práce. Je to ideální čas na administrativu, třídění dokumentů nebo činnosti, které vyžadují soustředění a klid.
- Domácí rituály: Sobota přímo vybízí k velkým domácím pracím. Úklid dnes nebude jen povinností, ale způsobem, jak si uspořádat i vlastní myšlenky. Zbavte se všeho přebytečného- doslova i obrazně. Vyhoďte staré věci, které blokují energii, a uvolněte prostor pro to nové.
Investice do věčnosti
Saturn přeje věcem, které přetrvají věky. Pokud jste plánovali větší investici, dnes je ten správný okamžik.
- Nákupy: Zapomeňte na levné tretky. Kupte si něco drahého, kvalitního a nadčasového. Ať už jde o kus nábytku, kvalitní kabát nebo investiční šperk, věci pořízené v tuto sobotu vám budou sloužit mimořádně dlouho.
- Barva dne: Oblečte se do modré. Tato barva vám pomůže naladit se na klidnou a soustředěnou vlnu Saturnu.
- Amulety: Pokud nosíte kameny, dnes u sebe mějte ametyst. Tento fialový skvost dokáže ochránit vaši mysl a podpořit vaši intuici v rozhodování.
Gastronomie a očista těla
Protože je Luna v Raku, což je znamení, které miluje dobré jídlo, a zároveň máme 13. a 14. lunární den, je čas na kulinářské zážitky.
- V kuchyni: Pusťte se do přípravy složitých jídel, na která jindy nemáte čas. Pomalé pečení, složité omáčky nebo domácí kynuté těsto dnes dopadnou na jedničku.
- Návštěva kadeřníka: Toužíte po změně? Stříhání vlasů v tento den má hluboký očistný význam. Symbolicky s konečky vlasů odstřihnete i negativní myšlenky a staré neshody, které vás tížily.