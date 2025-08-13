Cristiano Ronaldo se bude ženit! Snoubence dal prsten za neskutečný balík
13. 8. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Legendární fotbalista nemá zrovna hluboko do kapsy a na zásnubním prstenu je to opravdu vidět.
Ikonický fotbalista Cristiano Ronaldo nachází štěstí s půvabnou Georginou Rodriguez už nějakých osm let. Sám už moc dobře věděl, že je prostě načase do toho praštit a stvrdit svazek u oltáře. A nakonec se rozhoupal.
A když už, tak pořádně. Fotbalista své milé navlékl zásnubní prsten velikosti menší planety.
Kolik přesně stál, nevíme. Výkonný ředitel londýnské společnosti 77 Diamonds nicméně hádá okolo 35 karátů kamene se zhruba dvěma karáty menších kamínků v platině okolo hlavního.
Prsten by tak měl mít 37 karátů a stát by měl zhruba pět milionů dolarů, píše web People.
Tedy nějakých 105 milionů korun podle současného kurzu.
Jiní klenotníci a experti hádají o něco méně, pod padesát milionů korun nicméně se svým odhadem nemířil nikdo.
Což je na jednu stranu opravdu pořádná raketa, ale když člověk vezme v potaz, že Ronaldo je prakticky nejsledovanější influencer na planetě, který navíc vydělává těžké miliardy fotbalem v Saudské Arábii... utratil za prsten vlastně sotva kapesné.
Uvidíme, jak bude vypadat samotná svatba. Dá se nicméně odhadovat, že když už jenom prsten stál sto mega, žádný skromný a úsporný obřad v plánu opravdu nebude.