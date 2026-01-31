Americké úřady zveřejnily další miliony dokumentů, které se týkají Epsteina
31. 1. 2026 – 6:43 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministerstvo spravedlnosti USA dnes zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Sada obsahuje více než tři miliony stran, 2000 videí a 180.000 fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení. Podle agentury Reuters to uvedl náměstek ministra spravedlnosti Todd Blanche.
Případ finančníka Epsteina, který v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, v němž čekal na proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek, způsobil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho administrativě potíže. Epstein byl Trumpovým přítelem, prezident nicméně tvrdí, že přátelství s ním ukončil před mnoha lety a že o zločinech, pro které byl finančník vyšetřován, nevěděl.
Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění. Některé hostil ve svých nemovitostech, kde byly přítomny i dívky. Trump se původně stavěl proti zveřejnění dokumentů, nakonec ho však podpořil, a to i pod veřejným tlakem svých příznivců. Úřady Trumpa v souvislosti s Epsteinem z ničeho neobvinily.
Trumpova administrativa se uvolněním nové sady snaží vyhovět zákonu, který v listopadu přijal Kongres. Ten ministerstvu spravedlnosti, Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI) a federálním prokurátorům ukládá povinnost zveřejnit všechny dokumenty související s Epsteinem. Zákon drtivou většinou podpořili zákonodárci obou komor, tedy Sněmovny reprezentantů i Senátu. Zákon lhůtu stanovil do 19. prosince 2025. Ministerstvo ale uvedlo, že kvůli velkému množství materiálů bude zveřejňování trvat déle.
Dnes Blanche odmítl, že by ministerstvo zadržovalo nějaké "supertajné dokumenty". Zdržení podle něj bylo způsobeno nutností dokumenty zkontrolovat a odstranit osobní údaje asi tisícovky obětí. Z fotografií a videí byly odstraněny všechny ženy s výjimkou Ghislaine Maxwellové, která byla Epsteinovou blízkou spolupracovnicí. Maxwellová byla v roce 2021 odsouzena k 20letému trestu vězení za obchodování s nezletilými osobami za účelem sexuálního zneužívání.
Blanche uvedl, že zveřejněním dnešního souboru dokumentů administrativa zakončuje plánované zveřejňování požadované zákonem. S tím ovšem podle AP nesouhlasí demokratický poslanec Ro Khanna, který byl jedním z iniciátorů zákona. Ministerstvo podle něj v prosinci uvedlo, že identifikovalo přes šest milionů stran týkajících se Epsteinova případu, dnes ale po kontrole a anonymizačních úpravách zveřejnilo pouze asi 3,5 milionu stran. "To vyvolává otázky, proč je zbytek zadržován," uvedl poslanec.