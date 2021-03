Co bude za tři týdny? Rozvolňovat se nebude, žádný další plán Babiš nesdělil

Lidé by podle premiéra Andreje Babiše neměli počítat s rozvolněním protiepidemických opatření po ukončení nynějších omezení.

Případné uvolnění bude záviset na dodržování restrikcí a na postupu očkování, situace to zatím neumožňuje. Babiš tak dnes odpověděl ve Sněmovně na dotaz poslance Martina Jiránka, co vláda plánuje po ukončení nynějšího třítýdenního lockdownu. Žádný plán Babiš nesdělil.

„My určitě rozvolňovat nebudeme, není na to důvod,“ řekl premiér. Chtěl by, aby se život v Česku co nejdříve vrátil do normálu. Podle něj je nejprve třeba snížit nárůst nakažených a počet hospitalizovaných s koronavirem.

„Musíme teď vydržet. Ale něco slibovat skutečně nechci, protože jsme v minulosti už slibovali xkrát a zkrátka ten vir je nevyzpytatelný,“ uvedl Babiš. „Ani nechci dávat nějaké predikce. Nejsem schopen tady říkat nějaká konkrétní čísla. Zkrátka ta predikce není možná,“ řekl. Pokud Piráti vědí přesně, co se stane, měli by to vládě sdělit, uvedl premiér. „Potřebujeme odlehčit českému zdravotnictví. A podle toho, jak se to vyvine, budeme reagovat,“ dodal.

Ministerský předseda také uvedl, že francouzský prezident Emmanuel Macron nabídl Česku dalších 15.000 vakcín. Podrobnosti neuvedl, řekl jen, že ho Macron oslovil dnes v noci. „V noci psal Macron, že poskytne dalších 15 000 vakcín,“ řekl Babiš. Už koncem února informoval, že Francie slíbila 100 000 dávek vakcíny.

„Stát si nemůže dovolit nakupovat vakcínu z černého trhu od podivných firem za předraženou cenu, a ještě s platbou dopředu,“ uvedl Babiš k odmítnutí vakcíny od firmy AstraZeneca, která byla vyrobena v Indii. Podle premiéra tato šarže není v Evropě povolena a Česku ji nabídla soukromá společnost Natalya Muzaleva se sídlem v Dubaji ve Spojených arabských emirátech.

Premiér v odpovědi na interpelaci Jana Farského odmítl, že by vláda rozdělovala vakcíny mezi jednotlivé kraje podle nějakého politického klíče. Trval na tom, že vakcíny směřují do krajů podle podílu obyvatel nad 65 let. Farský o tom měl pochybnosti a tvrdil například, že v takovém případě by třeba v Libereckém kraji chybělo 6355 vakcín. Babiš to ale odmítl slovy, že Farský vylhaně vyvolává střet.

Pomoc nemocnicím

Nápor koronaviru na nemocnice v Česku roste, starají se o dosud nejvyšší počty lidí s nemocí covid-19 i nakažených pacientů za roční trvání epidemie. Povolání ambulantních lékařů do nemocnic ohlásil Středočeský kraj, hejtmani mají tuto možnost ode dneška. Chystá se také nasazení studentů.

V nemocnicích bylo v úterý téměř 8500 pacientů s koronavirem, ve středu počet klesl na 8231, nadále jde ale o maxima za dobu epidemie. Stejné je to u pacientů ve vážném stavu, víc než 1700 jich nemocnice dosud na starost neměly. Zátěž nemocnic je přitom ještě vyšší, protože čísla ministerstva zdravotnictví nezahrnují pacienty, kteří už nevykazují příznaky koronaviru, stále ale vyžadují péči zdravotníků.

Vláda kvůli kritické situaci v nemocnicích dala ode dneška krajům a Praze možnost povolat do nemocnic například ambulantní specialisty nebo zdravotníky ze zařízení jednodenní péče i lůžkové péče, kde se zatím o covidové pacienty nestarají. Ambulantní specialisty povolá Středočeský kraj, osloví také zdravotní školy a lázeňské domy, v nichž pracují zdravotní sestry. Karlovarský kraj zjistil, že jeho nemocnice potřebují na výpomoc 80 zdravotních sester a 35 lékařů. Další kraje potřeby svých nemocnic zjišťují, například i Praha. Pomoc s organizováním povolávání dalších zdravotníků do nemocnic nabídla Česká lékařská komora.

Ministerstvo zdravotnictví navíc připravuje nařízení pracovní povinnosti v nemocnicích i pro studenty některých středních a vysokých škol. Ministr zdravotnictví Jan Blatný uvedl, že se na tom dohodl s vedením vysokých škol a ministerstvem školství. Rozhodnout by se mělo v pátek, pravděpodobně o tom bude jednat vláda. Ta by mohla rozhodovat i o výměně na místě hlavní hygieničky. Jarmilu Rážovou by měla v polovině března vystřídat ředitelka moravskoslezské krajské hygienické stanice Pavla Svrčinová. Ve funkci by chtěla zlepšit vyhledávání lidí, se kterými se setkali nakažení koronavirem, řekla ČTK. Rezervy vnímá v informovanosti veřejnosti o koronaviru.

Motivovat lidi k tomu, aby po setkání s nakaženými zůstávali v karanténě, nemoc dál nešířili a hlásili své kontakty, má příspěvek až 370 korun denně k nemocenské, jehož vyplácení v březnu a dubnu schválil Senát. Bonus má bránit propadu příjmů lidí.