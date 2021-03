Exkoordinátor očkování: Babiš distribuci vakcín podřídil politice

O počtech dávek vakcín proti koronaviru pro jednotlivé regiony rozhodoval sám premiér Andrej Babiš (ANO), a zdůvodňoval to politikou. Serveru Seznam Zprávy to řekl bývalý národní koordinátor očkování proti nemoci covid-19 Zdeněk Blahuta.

Babiš chce podle Blahuty o všem rozhodovat sám a své požadavky někdy prosazuje i přes odpor ministra zdravotnictví Jana Blatného. Premiér ČTK v reakci napsal, že Blahuta měl na starosti očkovací strategii, kterou ale vůbec nezvládl. Bývalý koordinátor podle něho lže a mstí se.

Podle Blahuty je Babiš člověk, který by neměl řídit zemi. „Svoji roli absolutně nezvládl a teď se mstí vykládáním nepravd,“ napsal k tomu Babiš. Místo rozhovorů do médií podle premiéra měl koordinátor raději plnit úkoly, které měl na starosti.

V Česku se očkuje proti koronaviru od 27. prosince 2020. Blahuta, který dříve vedl Státní ústav pro kontrolu léčiv, se stal koordinátorem očkování začátkem prosince. Funkce se sám vzdal koncem ledna, zdůvodnil to svým zdravotním stavem. Nyní Blahuta uvedl, že Babiš chtěl všechno kolem vakcinace sám řídit. „Všechno několikrát musel schválit, mnohokrát to měnil. Největší jeho starost byla, aby byl vyfocený při přebírání první zásilky vakcín v Motole,“ řekl bývalý koordinátor Seznam Zprávám.

Premiér rozhodoval podle Blahuty i o objemu dodávek vakcín pro jednotlivé regiony. „A on to opravdu všechno zdůvodňoval tím, že to je všechno politika,“ dodal Blahuta. Více než třetina z podaných dávek vakcín v Česku od začátku očkování do pondělka připadá na Prahu a Jihomoravský kraj. Na nerovnoměrnost v dodávkách upozornil v půlce ledna hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Do Prahy tehdy podle něj směřovalo 32 procent vakcín, do Brna 19,4 procenta a do Libereckého kraje jen 2,8 procenta. Blatný k výtkám krajů řekl, že Praha a Brno dostaly dávek víc, protože jsou centry k další distribuci.

Babiš loni v prosinci prohlásil, že se sám ujme funkce zmocněnce pro očkování proti covidu-19, kterou nejprve neúspěšně nabízel bývalému ministrovi zdravotnictví a svému poradci Romanu Prymulovi. „Já jsem se to dozvěděl asi tři nebo čtyři dny po svém nástupu do funkce koordinátora, že se sám jmenoval do role zmocněnce pro očkování. A v té chvíli jsem věděl, že je zle,“ uvedl nyní Blahuta.

Babiš po kritice, kterou jeho výrok o převzetí funkce zmocněnce vyvolal, řekl, že to byla jen nadsázka. Podle Blahuty ale premiér chtěl vše řídit sám. „Já jsem se snažil to udržovat ve věcné rovině, ale s ním je to těžké, on neudrží myšlenku, jestli mi rozumíte, do všeho se montuje a o všem chce rozhodovat,“ řekl bývalý koordinátor očkování o jednáních s premiérem. Babiš podle něj prosazoval své požadavky i proti názoru ministra zdravotnictví. „On (Blatný) byl i schopen se u těch jednání, u kterých jsem byl já, vůči premiérovi vymezit a postavit se mu. Nicméně tak odhadem v 90 procentech vyhrávaly Babišovy požadavky," uvedl Blahuta.

Od Babiše měl Blahuta také zakázáno vyjadřovat se pro média. Dozvěděl se to po svém vystoupení v pořadu Interview České televize 15. prosince. „Řekl mi (premiér), že já už nikdy do médií, do novin, do televize nepůjdu, protože - cituji doslova - 'nie som politik',“ uvedl Blahuta. „A v té chvíli jsem pochopil, že to je průšvih, protože já jsem tu svou práci chápal i jako určitou agendu, která souvisí s prací s veřejností. Dodávat lidem naději, dodávat jim odvahu, bojovat s fake news a zdůvodňovat jim některé kroky - proč toto ano, a proč toto ne,“ dodal. Co konkrétně Babišovi na vystoupení v ČT vadilo, se Blahuta nedozvěděl.

Česko je v současnosti jednou ze zemí Evropské unie s nejnižším průměrem podaných dávek vakcín. S 6,29 aplikovanými dávkami na každých 100 obyvatel je na 22. místě v EU. Problémy s očkováním zhoršuje podle Blahuty pomalý výběr distributorů vakcín v Česku, před kterým varoval už v prosinci.

Potíže se podle něj ještě zvětší, když se do očkování nezapojí téměř všichni praktičtí lékaři. V tom případě musí vznikat další velká očkovací centra. „On (Blatný) si je jistý, že to nemocnice a praktici zvládnou. I v době, kdy jsem odcházel z ministerstva zdravotnictví - 25. ledna - byl přesvědčen, že velkokapacitní centra nebudeme potřebovat,“ uvedl Blahuta.