Rekordní počet těžce nemocných od začátku epidemie. Ve firmách se musí povinně testovat

Počet vážných případů nemoci covid-19 v Česku dosáhl v pondělí nového rekordu za celou dobu epidemie, a to 1568 těžce nemocných. Hospitalizovaných s covidem-19 bylo celkem 7717, což bylo nejvíce od začátku loňského listopadu. Vláda také v pondělí schválila povinné testování ve firmách, které začne ve středu.

Potvrzených případů nákazy v pondělí přibylo v zemi 12 150, což je zhruba o 750 více než před týdnem. Oproti předchozímu pondělku stoupl i podíl pozitivních testů z 31,2 procenta na 33,4 procenta. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Nemocnice v Česku se kvůli epidemii covidu-19 potýkají s nedostatkem lůžek. Statistiky hospitalizovaných na webu ministerstva nezahrnují pacienty, kteří po deseti dnech nevykazují příznaky koronaviru, takže celkové počty obsazených lůžek jsou vyšší. Třeba ze zhruba 4000 lůžek na jednotkách intenzivní péče a ARO v Česku je nyní volných jen 595, tedy asi 14 procent. Z 21 000 standardních lůžek s kyslíkem je volná méně než čtvrtina. Také z 2320 přístrojů pro umělou plicní ventilaci je využita naprostá většina, volných je jen 28 procent.

Počty volných lůžek a přístrojů v posledních týdnech vytrvale klesají. Ještě na konci ledna bylo třeba obsazeno asi 3100 lůžek na JIP a ARO, kdežto v pondělí už přes 3400. Standardních lůžek s kyslíkem bylo 31. ledna obsazeno zhruba 15 150, zatímco v pondělí téměř 16 000.

Od 1. března loňského roku, kdy se v Česku objevily první případy nákazy koronavirem, bylo zaznamenáno už přibližně 1,25 milionu případů covidu-19. Aktuálně je v zemi nemocných asi 149 000. Od začátku epidemie zemřelo 20 701 lidí s covidem-19.

Testování ve firmách začne ve středu

Vláda schválila povinné testování ve firmách. Podniky nad 250 zaměstnanců budou muset začít ve středu, do 12. března musejí otestovat všechny pracovníky. Podniky s 50 až 249 lidmi začnou s testováním v pátek a všichni pracovníci budou muset mít testy hotové do 15. března. Vláda nyní stanovila delší termíny, jinak bude požadovat testování vždy jednou týdně. Testování se nebudou muset podrobit zaměstnanci pracující z domova. Na tiskové konferenci to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Zaměstnanci firem, které mají po republice více poboček, se podle Havlíčka sčítají. Pokud mají společnosti 50 a více pracovníků, kteří docházejí do podniku, všichni se musejí testovat. Nejde podle Havlíčka přitom jen o povinnost firem připravit podmínky pro testování, ale testování je také závazné pro zaměstnance. V první fázi, nejdéle do dvou týdnů, tak 10 000 podniků otestuje 2,1 milionu svých pracovníků.

Antigenní testy bude moci provádět závodní lékař, případně externí poskytovatel, musí to být ale zdravotní pojišťovnou garantované odběrové místo. Pracovníci z regionálních poboček se mohou nechat testovat v místním odběrovém centru. „Doporučujeme využívat stávající sítě testovacích středisek,“ řekl Havlíček. V takovém případě je testování plně hrazeno ze zdravotního pojištění až třikrát týdně, povinný bude jeden test za týden.

Ne všechny firmy mají podle Havlíčka prostředky takový systém zorganizovat. Mohou tak využít samotestování. Testy musejí nakoupit od schválených dodavatelů, jejichž seznam pravidelně rozšiřuje ministerstvo zdravotnictví. U samotestování bude stát přispívat 60 korun na test prostřednictvím úlev ze zdravotního pojištění.

Kontrolu dodržování povinného testování budou mít na starosti podle Havlíčka hygienici. Firmám v případě porušení budou hrozit finanční sankce, o konkrétních podmínkách se bude ještě diskutovat s ministerstvem financí a ministerstvem vnitra. Podle ministryně financí Aleny Schillerové se budou postihy řídit pandemickým zákonem. Firmě tak bude moci být i opakovaně udělena pokuta až 500 000 korun, zaměstnanci až 50 000 korun.

Svaz průmyslu a dopravy nezná podle svého viceprezidenta Jana Rafaje firmy, které by byly proti testování svých zaměstnanců. Z aktuálního průzkumu svazu mezi 185 podniky vyplynulo, že hned ode dneška plánovalo s povinným testováním začít 84 procent firem všech velikostí. Podle platné legislativy, ale pracovníkům testování dosud nařídit nemohly.