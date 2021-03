Zeman žádá o vakcínu Čínu, evropské státy mezitím nabízejí Česku 100 000 dávek

Státy Evropské unie jsou s Českem solidární a přislíbily, že dodají sto tisíc dávek vakcíny Pfizer/BioNTech. Uvedl to server IHNED.cz. Prezident Miloš Zeman týž večer oznámil, že požádal navíc o dodání očkovacích látek také Čínu.

Dávky vakcíny od evropských států dostane Česko v příštím týdnu, sdělil premiér Andrej Babiš na twitteru. Evropská unie dostane dávky od firmy Pfizer navíc proti původně slíbeným, protože firma zrychlila svou výrobu. Stejně velké množství vakcíny přenechají ostatní státy také Slovensku a Rakousku — místo toho, aby se část dávek rozdělila rovnoměrně podle počtu obyvatel mezi všechny země Evropské unie. Dávky tak dostanou přednostně státy, které o to žádají kvůli špatné epidemické situaci.

V Česku se očkuje kromě vakcínou od Pfizer/BioNTech také vakcínami od firem Moderna a AstraZeneca. Z Izraele v předchozích dnech přivezla armáda 5000 dávek vakcíny od společnosti Moderna.

Zeman prosí Čínu o vakcínu

Preziden Miloš Zeman poprosil o dodávku čínské vakcíny Sinopharm, a to na popud premiéra Andreje Babiše. Na twitteru to oznámil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, který také informoval o tom, že Čína žádosti okamžitě vyhoví. Prezident Zeman jednal v úterý na Pražském hradě se zástupci čínské společnosti CITIC Europe Holding — mimo jiné také o čínské vakcíně. Už dříve žádal Zeman o vakcínu také Rusko.

„Předseda vlády požádal prezidenta republiky, aby se obrátil na prezidenta ČLR (Čínské lidové republiky) s žádostí o dodání čínské vakcíny Sinopharm. Pan prezident této žádosti vyhověl a napsal prezidentu ČLR,“ sdělil mluvčí Hradu. „Podle zprávy velvyslanectví ČR v Pekingu se čínská strana rozhodla této žádosti okamžitě vyhovět,“ doplnil.

Sinopharm ani Sputnik V nejsou schváleny pro použití v zemích Evropské unie. Ministr zdravotnictví Jan Blatný uvedl, že není důvod snažit se získat vakcíny, které nejsou registrované v EU, pojišťovny by totiž jejich aplikaci nemohly proplácet. Pokud by některý členský stát chtěl využít vakcínu, kterou EMA neschválila, může provizorně v nouzovém režimu schválit užití přípravku sám, v tom případě pak ale nenese za případné problémy s vakcínou odpovědnost výrobce, ale stát.

Opozice proti neověřeným vakcínám

Opoziční strany se staví proti užívání vakcín proti covidu-19 bez certifikace v Evropské unii. V anketě ČTK lídři opozičních uskupení zdůrazňují, že vláda by měla prioritně shánět co největší množství ověřených očkovacích látek a hlavně urychleně očkovat těmi dostupnými. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v té souvislosti uvedla, že se z očkování nesmí dělat geopolitika.

„Chápu snahu dovézt do ČR vakcíny a očkovat, ale nechápu, proč chtějí premiér a prezident experimentovat na českých občanech a poskytnout jim vakcíny, které Evropská agentura pro léčivé prostředky (EMA) neschválila. Prioritou vlády by mělo být sehnat co nejvíce ověřených vakcín,“ napsal na twitteru předseda ODS Petr Fiala. EMA dnes oznámila, že na žádost německé firmy R-Pharm Germany zahájila průběžné hodnocení ruské vakcíny Sputnik V.

Adamová je zásadně proti používání vakcín či léků bez evropské certifikace. „Podrývat křehkou důvěru mnohých Čechů, kterou k vakcinaci chovají, využíváním nedostatečně ověřených vakcín, je obrovské hazardování,“ napsala Adamová ČTK. Od všech výrobců je podle ní nutné žádat schválení od EMA, jinak nebudou jejich výrobky dostatečně důvěryhodné. Česko by se mělo hlavně věnovat tomu, aby využilo každou dávku vakcín, kterou již má.

Varovala také před tím, aby se z očkování „dělala geopolitika“. „Nehleďme na to, odkud vakcíny jsou,“ uvedla Adamová. Rusko a Čína podle ní chápou očkování právě jako nástroj, z kterého lze geopoliticky těžit. „Kdo to nevidí, či vidět nechce, je naivní, nebo záměrně kolaboruje,“ doplnila.

Certifikaci označil za důležitou i předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. „Zvláště proto, že čínská a ruská vakcína jsou vytvořeny na jiném principu než vakcíny americké a evropské. Pokud budou certifikovány, není problém dát lidem vybrat,“ napsal ČTK. V příštích dvou měsících bude mít ČR k dispozici dva miliony vakcín a problém bude spíš to, aby se stíhaly využít, doplnil. „Není to trochu kouřová clona nad logistickým selháním premiéra a vlády? Má představa byla, že státní zakázku, objednávku jakéhokoliv zboží za státní peníze, nečiní jednotlivec, a to ani tehdy, když má kancelář na Hradě,“ uvedl.