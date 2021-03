Sněmovna schválila místo stoprocentní nemocenské příspěvek 370 Kč lidem v karanténě

Lidé v nařízené karanténě zřejmě budou dostávat k nemocenské příspěvek až 370 korun denně. Schválila to dnes zrychleně Sněmovna podle celkové úpravy předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové. Vláda navrhovala pro lidi v karanténě nebo izolaci nemocenskou 100 procent místo 60 procent průměrného redukovaného výdělku.

S úpravou Pekarové Adamové souhlasila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčové (ČSSD). Z konzultací podle ní vyplynulo, že pro stoprocentní nemocenskou by nebyla mezi poslanci podpora. Maláčová řekla, že jde prakticky o někdejší vládní návrh, který nakonec Sněmovna po vrácení Senátem neschválila v pátek ani v jedné z verzí.

Nynější předlohu teď dostanou k posouzení senátoři. O termínu schůze rozhodne organizační výbor horní komory patrně ve středu, v tento den ale proti plánům nebude.

Příspěvek až 370 korun denně by měli lidé podle návrhu schváleného Sněmovnou dostávat prvních 14 kalendářních dnů nařízené karantény. Nejvýše by měli 90 procent svého průměrného výdělku. Nárok by se vztahoval také na lidi s nemocenským pojištěním pracující na dohody. Vyloučení by byli lidé, kteří by se ocitli v karanténě do pěti dnů po návratu z dovolené v zahraničí.

Bonus k nemocenské má přispět k omezení šíření koronavirové nákazy v Česku. Má bránit propadu příjmů a motivovat lidi k tomu, aby po setkání s nakaženými nastoupili do karantény a hlásili své kontakty.

Pro předlohu hlasovalo 98 ze 101 přítomných poslanců. Proti nebyl nikdo. Hlasování se zdrželi podnikatel Pavel Juříček z ANO a poslanci KSČM Hana Aulická Jírovcová a Zdeněk Ondráček. Aulická Jírovcová poukazovala na to, že zvolené řešení bude pro zaměstnavatele administrativně náročné.

V někdejší vládní verzi měli lidé v karanténě pobírat příspěvek nejvýše deset dnů. Senát navrhoval dobu prodloužit na dva týdny a chtěl nárok rozšířit na všechny lidi vracející se ze zahraničí. Senátoři také žádali, aby z předlohy zmizely takzvané přílepky, které se do ní dostaly poslaneckými pozměňovacími návrhy za souhlasu ministerstva práce a sociálních věcí.

Příspěvek dnes schválila Sněmovna až po opakovaném druhém čtení potom, co Pekarová Adamová svou úpravu pozměnila. Její původní pozměňovací návrh byl podle Maláčové napsán tak, že by nebyl technicky proveditelný. Poslanci ODS a TOP 09 nejdříve prosazovali i jiné změny vládní předlohy, týkaly se procentní výše nemocenské. V opakovaném druhém čtení už se k těmto úpravám nepřihlásili.

„Nejsem spokojená, protože jsem prosazovala stoprocentní nemocenskou. Situace je velmi vážná, kritická, v České republice máme obrovskou nakaženost, 20 tisíc mrtvých, nejvyšší denní přírůstky v celé Evropě a nemáme ani základní kalibr na boj proti pandemii, který má Evropa nebo okolní země,“ řekla Maláčová v rozhovoru pro server iRozhlas.cz a dodala: „V době, kdy jde o život, bychom neměli diskutovat o tom, jak zachovat výrobu. Nechci to zlehčovat, nikdo nechce poškozovat ekonomiku - ale bavme se o tom, jak maximálně izolovat kontakty. Skutečně včera ve sněmovně převážil parciální zájem nad zájmem náš všech.“