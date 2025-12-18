Co bude mít na vánočním stole český kuchař s michelinskou hvězdou? Rybí polévka to vážně není
18. 12. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Michelinský kuchař má vlastní vánoční tradici postavenou na nezvyklé kombinaci chutí. A co je ještě s větším podivem, nevymyslel ji on.
Stejně jako drtivá většina českých domácností se i ta, kterou sdílí známá zpěvačka a herečka Eva Burešová, chystá na Vánoce. Eva má ale výhodu: Za partnera si vybrala známého kuchaře Přemka Forejta, který se navíc nedávno dočkal nejprestižnějšího možného ocenění. Získal michelinskou hvězdu.
Přesto prý ale nelze u Evy a Přemka na vánočním stole čekat nějaké divoké kreace, molekulární předkrmy či gurmánské vylomeniny. Ty si totiž Přemek nechává do práce a svátky s rodinou slaví až překvapivě tradičně.
Drobné výjimky by se ale přeci jen našly. Řeč je především o nezvyklé polévce podle rodinného receptu, který si prosadila Eva a který kombinuje chutě, co prý zprvu zaskočily i michelinského kuchaře.
„Přéma dělá maso a salát, vždycky několik druhů, a já dělám polívku, protože my máme na večeři vždycky čočkovou polívku, sladkou se švestkami, a nemáme takovou tu rybí,“ prozradila Eva pro eXtra.cz.
Jako druhou ne úplně běžnou tradici zmínila, že před hlavním chodem podává sladký předkrm: „My odmalička máme vždy mističku s medem a oplatky a jíme to předtím, než začneme jíst tu štědrovečerní večeři,“ vyprávěla.
Vrcholem hodování je pak opět tradiční řízek se salátem. Který ale od Přemka nejspíš opravdu bude stát za to.