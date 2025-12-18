Studená sprcha! Jana Boušková už se chtěla vrátit do Prostřeno, televize to odmítla
18. 12. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Fanoušci s nadějí vyhlížejí návrat milované moderátorky, televize má ale alespoň prozatím jiné plány.
Oblíbená moderátorka Jana Boušková, která byla dlouhá léta neodmyslitelně spjata s provázením publika kuchařským pořadem Prostřeno, se někdy počátkem roku ošklivě zranila a na problémy bylo zaděláno.
V pořadu ji museli nahradit, protože ji místo práce čekala zdlouhavá a obtížná rehabilitace po operaci páteře.
„V určitém věku jsou kosti křehčí a zlomenina bederního obratle je hodně nepříjemná věc. V nemocnici usoudili, že je nutné to operovat, takže k tomu došlo,“ prozradil počátkem roku její manžel, herec Václav Vydra.
Prostřeno zatím vedla Vydrova kamarádka Jana Paulová, která se nijak netajila tím, že chce Bouškové prostě jen "podržet místo", aby ji nikdo nevystrnadil. Jenže chystaný návrat, se kterým Vydra i Boušková opatrně počítali už na podzim či v zimě, se nečekaně zkomplikoval.
Televize tvrdí, že Boušková prostě ještě není úplně v kondici a že se vrátí, až se kompletně uzdraví: „Jana Boušková se postupně úspěšně zotavuje, až bude v plné kondici, Prima s ní počítá a přeje brzké uzdravení. Do té doby jí plnohodnotně zastupuje Jana Paulová,“ uvedla PR konzultantka TV Prima pro eXtra.cz.
Vydra ale nabídl jiný a o poznání mrazivější úhel pohledu: „Návrat Janičky se posunul. Ale teď je to spíš na straně TV Prima. Vypadá to, že Prostřeno! do jara zůstane pravděpodobně ještě v tom dočasném formátu. A pokud se tam Jana bude vracet, tak až poté,“ prohlásil.
Obzvlášť ono "pokud" znělo dost děsivě, což si nejspíš sám herec vzápětí uvědomil a prohlášení trochu korigoval: „Jana by už mohla natáčet, jen produkce to nechce měnit uprostřed, když je to teď rozjeté, že si lidé zvykli. Otázka není jestli, ale kdy,“ ujišťoval.
„Nechci se zabydlovat. Věřím, že se Janička na svou židli a před mikrofon brzo vrátí,“ zmínila nedávno nezávisle na novém vyjádření zaskakující moderátorka Paulová.
Prostřeno! tedy prozatím padá, manžel nicméně zmínil, že by se během zimy mohla Jana vrátit alespoň na divadelní prkna: „Má teď tendenci, že by divadlo zkusila ještě taky, ale to taky asi nějak až po Novém roce,“ zakončil.