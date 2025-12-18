Olomouckého hokejistu Macuha odvezli v Pardubicích z ledu na nosítkách
18. 12. 2025 – 0:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Olomoucký útočník Rok Macuh opustil v dnešní předehrávce 31.kola hokejové extraligy v Pardubicích po faulu Jana Mandáta led na nosítkách. O
smadvacetiletý Slovinec ve 24. minutě snížil tříbrankové manko Hanáků, po dalších 23 sekundách ho tvrdě srazil Mandát poté, co Macuh odehrál kotouč kousek od vlastní branky.
Olomoucký útočník chvilku ležel bezvládně na hrací ploše, než ho naložili na nosítka. Byl zjevně při vědomí. Pardubické publikum ho vyprovodilo sportovně potleskem.
"Doktoři nám řekli, že byl asi patnáct sekund mimo. Postupem času si na všechno vzpomněl, byl při vědomí. Říkali, že si ho nechají den na pozorování v nemocnici. Měl by být v pořádku, ale víte, jak mohou být otřes mozku a zranění hlavy zrádné," uvedl na tiskové konferenci asistent olomouckého kouč Petr Svoboda.
Ačkoliv se zprvu zdálo, že Mandátův zákrok byl tvrdý, ale čistý, hlavní sudí Tomáš Mejzlík a Robin Šír přezkoumali situaci na videu. Třicetiletého útočníka Dynama potrestali na pět minut a do konce utkání za zásah do hlavy či krku.