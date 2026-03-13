Čisté štěstí: Herečka porodila vymodleného chlapečka. Dala mu jméno, které v Česku nosí jen 19 mužů
13. 3. 2026 – 9:00 | Magazín | BS
Oblíbená herečka přívitala na světě svého vytouženého syna. Dala mu jméno, které z něj činí teprve dvacátého nositele v celé zemi.
Půvabná herečka Ivana Korolová teď nejspíš nemá úplně náladu na jakékoliv filmové, seriálové, divadelní nebo jiné role. Prkna pro ni už totiž neznamenají svět, tuto výsadu převzal její nový uzlíček štěstí. Přivítala totiž na svět vytoužené druhé miminko.
„Přišel k nám 28. 2. 2026 a od té doby se točí svět rychleji, intenzivněji a všude tryská tolik lásky, že to pořád nechápu… Děkujeme, vesmíre,“ psala herečka na sociální síti a čisté štěstí je cítit přímo na dálku.
Do života vybavila svého syna velmi netradičním jménem, díky kterému ho ve třídě určitě nikdo nepřehlédne a nesplete si ho. Chlapeček se jmenuje Valerián.
Dalších Valeriánů máme mimochodem jen a pouze 19 v celé zemi a ten poslední, tedy před tím Ivaniným, se narodil v roce 2015. Herečka tím potvrdila dlouhodobě pozorovatelný trend: Rodiče se čím dál tím častěji poohlížejí po jedinečných jménech a rozmanitost jmen vytrvale roste.
Úplně běžně se ostatně nejmenuje ani Valeriánova sestřička. Herečka si v roce 2017 vzala svého dlouholetého partnera, hudebníka Jiřího Veselého. O tři roky později, tedy v roce 2020, se jim narodila dcerka Amélie.
