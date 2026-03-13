Ropa navzdory zmírnění amerických sankcí na surovinu z Ruska dál zdražuje
13. 3. 2026 – 10:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ceny ropy navzdory snaze Spojených států zmírnit obavy o dodávky vydáním omezené licence na nákup ruské ropy dnes pokračují v růstu.
Cena severomořské ropy Brent kolem 9:00 SEČ vykazovala růst o 1,8 procenta nad 102,20 USD za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala 1,5 procenta a obchodovala se za 97,16 USD za barel
Ropa je výrazně dražší i v týdenním srovnání. Brent ve čtvrtek uzavřel na nejvyšší ceně za téměř čtyři roky a směřuje k týdennímu růstu skoro o deset procent. Cena ropy WTI pak směřuje k týdennímu nárůstu o více než šest procent.
Spojené státy ve čtvrtek povolily na 30 dní nakupovat ruskou ropu, která je už naložená na tankerech na moři. Týká se to hlavně zemí, které už ruskou ropu nakupovaly, zejména Indie a Číny. Cílem opatření je stabilizovat globální energetické trhy rozbouřené válkou, kterou proti Íránu rozpoutaly Spojené státy s Izraelem. Podle ruského vyslance Kirilla Dmitrijeva, který ve středu na toto téma jednal s americkými představiteli na Floridě, se výjimka dotkne asi 100 milionů barelů ruské ropy.
Analytici však uvádějí, že se tím nepodaří vyřešit širší omezení dodávek. "Termínové kontrakty na ropu Brent už překročily hranici 100 USD za barel a i dnes mají podporu, navzdory snahám uklidnit trhy výjimkou pro ruskou ropu a bezprecedentním uvolněním nouzových zásob," uvedl analytik LSEG Emril Jamil. Trh to podle něj vnímá jen jako krátkodobé řešení, které neřeší podstatu narušení dodávek. Podle dalších analytiků je nejdůležitější obnovit plavbu Hormuzským průlivem.
Cena Brentu se zvyšuje více než cena WTI, protože Evropa je citlivější na otázky energetické bezpečnosti. Spojené státy jsou také schopny uspokojit poptávku domácí produkcí, dodal Jamil.
Rozhodnutí Washingtonu přichází po středečním oznámení Mezinárodní agentury pro energii (IEA), že uvolní rekordních 400 milionů barelů ropy z nouzových rezerv. Reaguje tím na narušení trhu s ropou kvůli dopadům války na Blízkém východě. Krátkodobou úlevu, kterou trhu zpráva IEA přinesla, však zmařila další eskalace konfliktu na Blízkém východě, řekl agentuře Reuters analytik firmy IG Tony Sycamore.
Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů)
|
BURZA
|
TYP
|
KONTRAKT
|
AKTUÁLNÍ CENA
|
PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR
|
Londýn - ICE
|
Brent
|
květen
|
102,22
|
100,46
|
New York - NYMEX
|
WTI
|
duben
|
97,16
|
95,73