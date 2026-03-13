Poslanci se budou zabývat vládním návrhem změn zákona o podpoře bydlení
13. 3. 2026 – 8:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Poslanci se budou dnes zabývat vládním návrhem změn zákona o podpoře bydlení.
Novela předpokládá zejména zúžení okruhu lidí, kteří budou mít na podporu kvůli ohrožení bytovou nouzí nárok. Koalice nechala k úvodnímu kolu debaty svolat mimořádnou schůzi.
Předloha omezuje poradenství v bydlení jen na lidi s vazbou ke správnímu obvodu kontaktního místa. Jde o ty, kteří mají ve správním obvodu trvalý pobyt, dva roky bydliště, či tam nejméně dva roky pracují nebo studují. Nárok na konzultaci mají mít navíc jen lidé, kteří pomoc státu potřebují. Budou muset prohlásit, že mají nevyhovující bydlení, či jim tento stav v příštích třech měsících hrozí, a sami si nezvládnou najít lepší bydlení.
Vládní novela už neobsahuje odklad spuštění podpory z července na září, jak původně navrhovalo ministerstvo pro místní rozvoj. Vláda tuto část z novely vypustila.
Zákon o podpoře bydlení přijatý v minulém volebním období vstoupil v účinnost od ledna. Opatření mají fungovat od července. Zákon zřizuje nová kontaktní místa poskytující poradenství proti ztrátě bydlení. Jádro má podle podoby schválené minulou vládou tvořit 115 obvodů, ve kterých je bytová nouze v Česku nejhorší. Zároveň se má také zavést dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů, takzvané bydlení s ručením, a finanční příspěvky pro obce, které pronajmou své byty lidem v bytové nouzi.