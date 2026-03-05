Chcete krásnou zahrádku? Action má řešení za pár korun
5. 3. 2026 – 7:00 | Magazín | BS
Oblíbený diskontní řetězec přišel s novým letákem, který se tentokrát zaměřuje na rozpuk jara a zahradní potřeby.
Na stromech pupeny, ve větvích ptáčci, na svazích trsy sněženek, zahrádky se pomalu začínají zelenat a jaro už nejen klepe na dveře, ale rovnou otevírá a vchází.
Zahrádkáři už jsou samozřejmě v plném pozoru, protože vědí, že je potřeba nezaspat a o všechno se postarat. A čím dřív, tím lépe.
Ať už letos plánujete zahrádku rozšířit, předělat, vylepšit, ozdobit, zkrášlit nebo prostě jenom udržovat, protože už je přesně podle vašich představ, neobejde se to bez nářadí a dalších potřeb. Ani pokud však zrovna nemáte v plánu investovat horentní sumy, nemusíte věšet hlavu: Oblíbený diskontní řetězec Action totiž nabízí spoustu zahrádkářské radosti, která nezruinuje rozpočet.
Už dříve nabízel drobné nářadí za pár korun a v letáku, který právě vstoupil v platnost, najdeme zase pár novinek.
Například květináče. Těch není nikdy dost, jak dobře vědí všichni zahrádkáři, a když jich vaše zahrádka potřebuje třeba vyšší desítky, najednou už docela bolí zaplatit za každý pár stovek. Action momentálně nabízí květináč s průměrem 25 centimetrů za 50 korun a 35centimetrový za stovku.
Květináče jsou vyrobené z ekologického kompozitu UBQ, takže vás navíc může hřát dobrý pocit, že pomáháte životnímu prostředí. Na výběr jsou tři barvy.
Pohádkový nádech pak vaší zahrádce dodá ještě zahradní svítidlo, které stojí nepříliš dramatických 40 korun a snad ještě lepší na něm je, že se o něj vlastně vůbec nemusíte starat. Jen ho zapíchnete do země a lampa se útulně rozsvítí, když se začne stmívat. Během dne se nabíjí ze slunce, takže vaši další pozornost už k ničemu nepotřebuje.
A když vkusně olemujete třeba zahradní cestu řadou světel, bude to večer vypadat jak příchod pro princeznu.