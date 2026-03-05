V pohřebnictví probíhá revoluce: těla se rozpustí ve vodě a skončí v kanalizaci
5. 3. 2026 – 7:37 | Zpravodajství | Alex Vávra
Ve Skotsku se chystá revoluce v pohřebnictví. Vedle klasického pohřbu a kremace se objevuje nová metoda, která dokáže lidské tělo během několika hodin rozpustit v kapalině. Takzvaná vodní kremace má být ekologičtější, ale zároveň vyvolává i bouřlivé debaty.
Skotsko zavádí nový způsob nakládání s lidskými ostatky, který se výrazně liší od tradičních metod pohřbívání a kremace. Takzvaná vodní kremace, odborně označovaná jako alkalická hydrolýza, představuje první novou možnost pohřební praxe ve Spojeném království po více než 120 letech. Zastánci tvrdí, že jde o ekologičtější alternativu ke klasické kremaci, která vyžaduje velmi vysoké teploty a velké množství energie. Kritici naopak upozorňují, že tento způsob zacházení s lidským tělem může být pro některé lidi obtížně přijatelný.
Proces je někdy označován také jako pohřeb typu boil in a bag. Tělo je nejprve zabaleno do biologicky rozložitelného rubáše, často vyrobeného z hedvábí nebo vlny, a poté umístěno do uzavřené tlakové komory podobné té, která se používá při klasické kremaci. Do komory se přidá kapalina tvořená přibližně z 95 procent vodou a z pěti procent zásaditou chemickou látkou, například hydroxidem draselným. Následně je směs zahřáta přibližně na 150 stupňů Celsia a udržována pod tlakem, aby nedošlo k varu.
Jak funguje vodní kremace
Během přibližně tří až čtyř hodin tento proces napodobuje přirozený rozklad lidského těla, který by v běžné rakvi trval desítky let. Chemická reakce urychlí rozpad měkkých tkání a tělo se postupně rozloží na základní organické sloučeniny. Výsledkem je sterilní kapalina obsahující látky, jako jsou bílkoviny, peptidy, cukry a soli.
Tato kapalina je po ochlazení upravena a následně vypuštěna do kanalizace, kde je zpracována společně s běžnými odpadními vodami. Podle odborníků je výsledná tekutina sterilní a neobsahuje pevné částice ani DNA. Voda se nakonec vrací zpět do přirozeného hydrologického cyklu.
Po procesu zůstávají pouze změklé kosti a zuby. Ty jsou následně vysušeny, ochlazeny a rozemlety na jemný bílý prášek podobný popelu po kremaci. Rodina zesnulého si jej může převzít v urně a naložit s ním stejným způsobem jako s popelem po klasické kremaci, například jej rozptýlit nebo uložit na hřbitově.
Ekologická alternativa a veřejná debata
Jedním z hlavních argumentů pro zavedení vodní kremace je její nižší ekologická stopa. Klasická kremace může vyžadovat teploty až kolem 980 stupňů Celsia, zatímco hydrolýza probíhá při výrazně nižší teplotě a spotřebuje méně energie.
Skotská vláda uvedla, že tato metoda reaguje na rostoucí veřejný zájem o ekologičtější způsoby pohřbívání. Konzultace provedená v roce 2023 ukázala, že přibližně 84 procent respondentů podporuje zavedení této technologie.
Než však budou moci krematoria a pohřební služby ve Skotsku vodní kremaci nabízet, musí získat stavební povolení a také souhlas vodárenských společností pro vypouštění vzniklé kapaliny do kanalizace. První služby by mohly být dostupné již během letošního léta, jakmile budou udělena všechna potřebná povolení.
Podle pohřebních služeb může být tato metoda zpočátku dražší než klasická kremace, protože vyžaduje specializované vybavení a novou infrastrukturu. V zemích, kde je již dostupná, se cena obvykle pohybuje přibližně mezi 1 500 a 5 000 dolary v závislosti na poskytovateli a lokalitě.
Vodní kremace už dnes funguje v několika zemích světa, například v Irsku, Kanadě, Jihoafrické republice, na Novém Zélandu a v některých státech USA. Anglie a Wales nyní také zvažují vytvoření právního rámce pro nové pohřební metody, které by kromě hydrolýzy mohly zahrnovat i další ekologické přístupy, například lidské kompostování, při němž se tělo pomocí mikroorganismů rozloží na zeminu využitelnou například pro projekty ochrany přírody.