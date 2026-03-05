Slevy v Albertu vedou ke konfliktům
5. 3. 2026 – 6:53 | Zprávy | Anna Pecena
Nový akční leták supermarketu Albert slibuje slevy, které mohou rychle zmizet z regálů. Od 4. 3. do 10. 3. 2026 nabízí řetězec výrazně levnější maso, mléčné výrobky, pečivo i nápoje. Některé ceny padají o více než polovinu a několik položek patří mezi běžné potraviny, které domácnosti kupují každý týden.
Levné maso a základní potraviny lákají zákazníky
Největší pozornost tradičně poutají akce na maso. Albert tentokrát zlevnil vepřovou panenskou svíčkovou v celku na 159 Kč za kilogram, což představuje slevu 43 procent oproti běžné ceně. Levněji vychází také vepřová kýta bez kosti v celku za 69,90 Kč za kilogram, která je zlevněná dokonce o 60 procent.
Zajímavou cenu má také kuře bez drobů. Kilogram vyjde na 59,90 Kč, což je o třetinu méně než obvykle. Pro domácnosti, které plánují vařit klasická jídla, jde o jednu z nejvýraznějších položek letáku.
Slevy se nevyhnuly ani běžným základním potravinám. Trvanlivé mléko Albert s obsahem tuku 1,5 % stojí 8,90 Kč za litr. Oblíbené Hollandia selský jogurt vyjde na 9,90 Kč za kelímek, zatímco bez aplikace by zákazníci zaplatili 12,90 Kč.
Zajímavá je také cena másla. Kostka o hmotnosti 250 gramů stojí 19,90 Kč při použití aplikace Albert, bez ní by cena byla 24,90 Kč. V době, kdy ceny másla často kolísají, jde o nabídku, která může přilákat mnoho zákazníků.
Pečivo, zelenina i olej za ceny, které se nevidí často
Levněji vychází i některé základní suroviny do kuchyně. Salátová okurka hadovka stojí 15,90 Kč za kus při použití aplikace, bez aplikace 19,90 Kč. Pro jarní saláty nebo rychlé svačiny jde o velmi dostupnou položku.
Pečivo zastupuje například bulka slunečnicová z kamenné pece za 6,90 Kč za kus. Jde o výraznou slevu oproti původní ceně 11,90 Kč.
Velmi výrazné zlevnění se týká také řepkového oleje Gustona. Litrová láhev stojí 29,90 Kč, zatímco běžná cena byla 44,90 Kč. Pro domácnosti, které olej používají při každodenním vaření, může jít o jednu z nejpraktičtějších položek v celém letáku.
Káva, pivo i sekt za akční ceny
Leták myslí také na nápoje. Mletá káva Jihlavanka Standard v kilovém balení stojí 239 Kč, přičemž běžná cena byla 399 Kč. Pro milovníky kávy jde o výraznou úsporu.
Pivo Pilsner Urquell o objemu 0,5 litru vyjde na 25,90 Kč místo běžných 31,90 Kč. V nabídce nechybí ani sekt Bohemia Sekt, který Albert prodává za 99,90 Kč, zatímco standardní cena dosahuje 179 Kč.
Vedle potravin se v akci objevuje také drogerie. Například balení Bref WC blok Power Aktiv (3×50 g) stojí 59,90 Kč namísto běžných 89,90 Kč.
Celkově jde o leták, který cílí především na běžné každodenní nákupy. Pokud zákazníci plánují doplnit zásoby masa, mléčných výrobků nebo nápojů, mohou podle aktuální nabídky ušetřit desítky až stovky korun. Akce platí od 4. 3. do 10. 3. 2026.