Zahrádkáři, pozor: Action nabízí zahradní nářadí, chce jen 20 korun za kus
19. 2. 2026 – 8:30 | Magazín | BS
Kdo se chce pustit do zahrádkaření nebo potřebuje trochu osvěžit svou zahradní výbavu, může využít novou nabídku oblíbeného diskontního řetězce.
Zima je pro zahrádkáře obdobím, které se zpravidla nese spíše ve znamení klidu a odpočinku. Zároveň ale nepřipadá v úvahu si jen tak hodit nohy nahoru a nedělat vůbec nic, jak všichni, kdo se už o zahrádku nějaký pátek starají, dobře vědí.
Například papriky už by dávno měly být v zemi, pokud chcete stihnout sklizeň. Pomalu už můžete zvažovat i rajčata a od věci není nepodcenit i přípravu týkající se vybavení a nástrojů. Chvíle, kdy nutně potřebujete na zahrádce něco vykopnout nebo vyrýt, ale není čím, by si totiž každý zahrádkář co nejraději úplně odpustil.
A pokud nechcete za zahradní vercajk nijak zvlášť utrácet, mohla by vás zaujmout zbrusu nová nabídka oblíbeného řetězce Action. V jeho novém letáku se totiž hned na titulní stránce skví zahradní nářadí prakticky zadarmo.
K mání je pět kusů nářadí od značky Garden Touch: Malá specifická lopatka na plevel, klasické trojzubé hrabičky s motyčkou, univerzální a neustále potřebná lopatka, trojzubá ruční škrabka a odstraňovač plevele. Za kus zaplatíte pouhopouhých dvacet korun, klidně si tak můžete nakoupit i do zásoby.
Stejné kusy od renomovaných značek stojí většinou desetkrát tolik a občas i více. Jasně, že za víc peněz dostanete většinou i o něco kvalitnější provedení, ale zda desetkrát dražší lopatka opravdu vydrží desetkrát déle a poslouží desetkrát lépe, to už by bylo k debatě.
Akce potrvá ještě týden, máte čas se rozmyslet či naplánovat případný výlet.