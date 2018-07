České politiky na Krymu nechceme, varuje Kyjev po neděli

Americký prezident Donald Trump dnes ocenil italského premiéra Giuseppea Conteho za rázný protiimigrační přístup jeho vlády. Trump během Conteho návštěvy v Bílém domě prohlásil, že ostatní evropské země by měly následovat italský příklad.

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček dnes v Lánech, kde se účastnil jmenování ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové , s prezidentem Milošem Zemanem nemluvil o nominaci Miroslava Pocheho do čela české diplomacie.

Čerstvě jmenovaná ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se chce v úřadu soustředit na navýšení platů ve veřejné sféře a minimální mzdy, podpořit rodiny či politiku zaměstnanosti. Oznámila to po svém jmenování do funkci.

30. 7. 17:17