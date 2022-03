Česká ekonomika míří do černých čísel. Inflace zastaví růst, upozorňuje Rusnok

Guvernér České národní banky předpovídá dramatické snížení hospodářského růstu. Ke konci roku se podle něj zastaví.

„Bohužel takto poskládaná inflační nálož způsobí posléze, troufám si říct, možná až nějakou recesi nejen v české, ale i evropské ekonomice. Obávám se, že se růst sníží dramaticky. Budeme rádi za černou nulu už na konci tohoto roku. Promítne se to bohužel zejména do roku 2023,“ prohlásil Jiří Rusnok to v neděli v diskuzním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi.

K válečnému konfliktu se podle něj nasčítají staré problémy v dodavatelských řetězcích.

Rusnok odhadl, že reálné příjmy klesnou o pět až osm procent.

Česká národní banka v únorové prognóze, tedy před ruskou invazí na Ukrajinu, zhoršila odhad vývoje ekonomiky pro letošní i příští rok. Letos čeká růst HDP o tři procenta a příští rok o 3,4 procenta. Loni ekonomika stoupla o 3,3 procenta.

Inflace v Česku, která podle guvernéra může vystoupat až na úrovně kolem 13 a 14 procent, by podle něj mohla začít klesat ve druhé polovině roku. Meziroční růst spotřebitelských cen se přitom už v únoru v únoru vyšplhal na 11,1 procenta, což byla nejvyšší hodnota od června 1998.

Údaj ještě nezohledňuje dopady války na Ukrajině a byl o 1,4procentního bodu vyšší, než odhadovala ČNB v únorové prognóze.