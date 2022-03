Inflace v Evropské unii vystoupila na rekordních 6,2 procenta. V Česku je třetí nejvyšší

Česká republika má z celé unie třetí nejvyšší inflaci, a to rovných deset procent. Tak jako v minulých měsících i v únoru se na růstu cen podílely nejvíce energie.

V eurozóně míra inflace v únoru vystoupila na 5,9 procenta, zatímco v lednu činila 5,1 procenta. V meziměsíčním srovnání se ceny v EU zvýšily v únoru o 0,9 procenta, stejně jako v eurozóně.

Silný růst cen je patrný zejména při srovnání se situací před rokem. Loni v únoru byla roční míra inflace v EU na 1,3 procenta, zatímco v eurozóně činila 0,9 procenta.

Nejnižší míru inflace měly v únoru Malta s Francií, kde v obou případech činila 4,2 procenta. Následovaly Portugalsko, Finsko a Švédsko, ve všech těchto zemích inflace činila 4,4 procenta. Naopak nejvyšší inflaci měla Litva (+14,0 procenta), Estonsko (+11,6 procenta) a Česká republika s deseti procenty.

FYI, euro area #inflation rose to 5.9% in February, from 5.1% in January, and above the preliminary estimate of 5.8%. EU average 6.2%.



(UK CPI inflation was 5.5% in January, but will of course rise further, especially in April)



