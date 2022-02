Zvýšení úroků by teď nesnížilo inflaci, ale mohlo ublížit ekonomice, řekla šéfka ECB

Zvýšení hlavní úrokové sazby v eurozóně by v současné době nesnížilo rekordní inflaci, ale jen ublížilo ekonomice.

V rozhovoru s německou mediální sítí Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) to řekla prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová.

Finanční trhy nyní předpokládají, že ECB do prosince zvýší svou depozitní úrokovou sazbu o půl procentního bodu. Podle Lagardeové by však takové zvýšení nevyřešilo vysoké ceny ropy ani výpadky v dodavatelských řetězcích, které tlačí inflaci vzhůru.

„Nevyřešilo by to žádný ze současných problémů,“ prohlásila šéfka ECB. „Naopak. Pokud bychom nyní postupovali příliš unáhleně, oživení našich ekonomik by mohlo výrazně zeslábnout a ohrozilo by to pracovní místa,“ dodala. ECB podle ní bude zpřísňovat měnovou politiku postupně a jen v případě, pokud to podmínky dovolí.

Minulý týden ECB na svém zasedání podle očekávání ponechala svou měnovou politiku beze změny. Její hlavní úroková sazba v současnosti činí nula procent a depozitní sazba minus 0,5 procenta.

Hlavní ekonom ECB Philip Lane tento týden uvedl, že současná situace nevyžaduje výrazné zpřísňování měnové politiky. Podle guvernéra nizozemské centrální banky Klaase Knota by ECB mohla v letošním čtvrtém čtvrtletí zvýšit úroky o čtvrt procentního bodu a v prvním čtvrtletí příštího roku přikročit k dalšímu zvýšení, uvedla agentura Reuters

Míra inflace v zemích eurozóny v lednu vystoupila na 5,1 procenta, což je rekord od zavedení eura před dvaceti lety. Evropská komise (EK) ve čtvrtek předpověděla, že v letošním roce dosáhne průměrná inflace 3,5 procenta. Měla by se tak nacházet výrazně nad dvouprocentním cílem ECB.