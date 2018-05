Čeho se Kim Čong-un na rozdíl od svého otce nebojí?

Trvalo více než třicet let, než severokorejský vůdce udělal to, co je pro politiky - téměř všech zemí - zcela běžné. Nejenže Kim Čong-un vyrazil na zahraniční cestu, ale navíc letecky! Kimův otec Kim Čong-il měl totiž z létání (nebo spíš možného sestřelení?) panickou hrůzu a raději cestoval obrněným vlakem.