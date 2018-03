Kim má Česko na dostřel a tlačítko na stole

MAGAZÍN - Komentáře autor: Pavel Jégl

Tuto realitu potvrdila německá rozvědka. Může s ní "mistr vyjednavač" Donald Trump něco udělat?

Severní Korea je schopna zasáhnout raketami s jadernými hlavicemi střední Evropu. Tuto realitu sdělil poslancům na uzavřeném zasedání výboru pro obranu Spolkového sněmu (německého parlamentu) ředitel německé rozvědky BND Ole Diehl.

"Máme jistotu, že Severní Korea může svými střelami zasáhnout Evropu, tedy i Německo," cituje Diehla list Die Welt.

Je to další kamínek do mozaiky informací o severokorejských zbraních. Američané už loni v listopadu připustili, že Severokorejci mohou vyslat raketu s jadernou náloží až do vzdálenosti 13 tisíc kilometrů. To znamená, že může doletět až do Washingtonu nebo New Yorku. A také do evropských metropolí – Berlína, Vídně, Paříže, Říma, anebo Prahy, které jsou Severní Koreji ještě blíž než města z východního pobřeží Spojených států.

Jistě, arcinepřítel Severokorejců jsou Spojené státy a momentálně na 38. rovnoběžce (hranice mezi Korejemi) nastalo oteplení. Jenže režim, který vládne v Severní Koreji, je ze své stalinistické podstaty nepřátelský ke všem liberálním demokraciím Západu.

Senil versus rakeťák

Proto by nás mělo zajímat, jak dopadne plánovaná schůzka amerického blondýna s největším jaderným tlačítkem se severokorejským punkerem s menším jaderným tlačítkem.

Schyluje se k ní poté, co si Donald Trump a Kim Čong-un vyměnili komplimenty – Trump nazval šéfa asijské dynastie malým tlustým rakeťákem a Kim o Trumpovi prohlásil, že je senilní stařík.

Emisar, který nedávno vedl jihokorejskou delegaci na jednání s Kimem, vyřídil americkému prezidentovi zájem severokorejského vůdce o setkání. Řekl, že Kim je "oddán jadernému odzbrojení" a že "nevidí důvod držet jaderné zbraně, pokud dostane přesvědčivé bezpečnostní záruky".

Smělé mírové komuniké. Sotva se však dá brát vážně.

Hra o čas

Famílie Kimů si přece nepořídila jaderné zbraně proto, aby se jich vzápětí zbavila.

Analytik Jonathan Cristol na webu CNN pokládá otázku: Pokud byste byl Kim Čong-un, budete věřit a) slibům amerického prezidenta, b) svým zbraním? Správná odpověď se samosebou skrývá pod písmenem b).

Šéf japonské diplomacie Taro Kono je přesvědčen, že nabídka rozhovorů je pouze Kimův úskok. "Každý může prohlásit, že chce jaderné odzbrojení," poznamenal ministr a upozornil: "Severní Korea už tohle udělala dvakrát, a jen proto, aby získala čas na další vývoj jaderných zbraní."

Ministr ví, o čem mluví. Vždyť Kimovy rakety Japoncům čas od času létají přímo nad hlavami,

Kim jako zákusek?

Kim Čong-un vypadá jako dítě. Zejména na záběrech, které ho zachycují, jak se raduje při testech svých hraček – raket. Na infantilní vizáž a gesta však nelze sázet.

Severokorejský vůdce chce mít pojistku proti Američanům. A jí jsou právě rakety s jadernými hlavicemi. Bude na nich dřepět jako kvočna na vejcích, protože předpokládá, že mu zaručí nedotknutelnost a jeho režimu další existenci.

Kimův přístup popsal na webu Politico Jon Wolfsthal, poradce pro kontrolu zbraní ve vládě Trumpova předchůdce v Bílém domě Baracka Obamy: "S jadernými zbraněmi řídím svůj osud, bez nich jsem pro Ameriku pouze zákusek po nedělním obědě."

Kimovým cílem je, aby ho svět respektoval. Nechce skončit jako irácký diktátor Saddám Husajn nebo nejvyšší libyjský beduín Muammar Kaddáfí.

Prvního svrhli Američané, byť ho předtím ve válce Iráku s Íránem podporovali a vyzbrojovali. Druhého vybombardovala koalice, kterou složil francouzský prezident Nicolas Sarkozy, ač předtím hostil Kaddáfího v Paříži jako váženého státníka.

Umění vyjednávat

Koreanisté a odborníci na zbrojení se až na výjimky shodují v tom, že od schůzky (pokud se vůbec uskuteční) nelze očekávat mírovou dohodu, natož dohodu o likvidaci jaderných zbraní.

Ke skeptické většině patří Jeffrey Lewis, expert na zbraně hromadného ničení z Institutu mezinárodních studií ve vermontském Middlebury. "Severní Korea vyvinula jaderné zbraně a balistické rakety, a proto si Kim může dovolit pozvat amerického prezidenta k jednacímu stolu. Schůzka bude pro diktátora sladkou odměnou za jeho vytrvalost, kterou prodá jako svůj triumf," napsal Lewis pro deník Guardian.

Bezpečnostní analytik Ben Rhodes zase upozornil na složitost schůzky. Deníku USA Today řekl: "Není komplexnější téma než jednání o jaderných zbraních a není nejistější místo, než Korejský poloostrov."

Trump si ale komplikace nepřipouští. K rozhovorům se rozhodl, jak má ve zvyku, ze dne na den. Ráno to oznámil na svém twitterovém účtu a dokonale zaskočil vlastní ministerstvo zahraničí. Typický Donald.

Televize CNN přitom upozorňuje, že ministerstvo se potýká s nedostatkem odborníků na Korejský poloostrov. Informuje, že nedávno odešel z vládních služeb klíčový diplomat pro tuto oblast – Joseph Yun. Podle zdrojů CNN byl znechucen "amatérismem" Donalda Trumpa a jeho lidí. A k tomu americká vláda už déle než rok není schopna obsadit pozici velvyslance v Soulu.

Trump se pokládá za excelentního vyjednavače. Jak jinak, v jeho případě jde skromnost vždy stranou. Ve své knize Umění udělat dohodu (The Art of the Deal) se představuje jako drzý a tvrdý byznysmen. Jenže byznys v realitách, který popisuje, je úplně jiná disciplína než diplomacie s Kimem.