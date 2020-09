Býval hollywoodským sexsymbolem, dnes ho nikdo nezná

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

V době své největší slávy býval stejně populární jako Charlie Chaplin či Douglas Fairbanks, dostával stejně vysoké gáže a dámy po něm šílely. Dnes je ovšem už téměř zapomenut.

Japonec Kintaró Hayakawa (1889-1973), který se později přejmenoval na Sessue Hayakawu, se v americkém filmu neproslavil jako hvězda bojových umění, jak by člověk u herce z těchto končin předpokládal. Díky svému exotickému vzhledu a uhrančivému pohledu se stal jedním z prvních hollywoodských mužských sexsymbolů a jako představitel podlých milovníků a padouchů byl idolem četných Američanek a první opravdovou hvězdou asijského původu v americkém a evropském filmu.

Paradoxně jej přitom otec poslal v roce 1911 do Ameriky studovat politickou ekonomii. Poslušný synek to v tomto oboru dotáhl na bakaláře, ale pak jej v roce 1914 objevil Hollywood. Průlom v jeho herecké kariéře znamenal o rok později film The Cheat. Po roce 1922 účinkoval na Broadwayi a v Evropě, svůj hollywoodský comeback zažil ve snímku Daughter of the Dragon z roku 1931.

Hayakawa navzdory svému zpočátku výraznému cizímu přízvuku zvládl i přechod na zvukový film. Kvůli rasovým předsudkům a protijaponským náladám v období světových válek byl ovšem odsouzen k rolím padouchů a zlosynů, kladné hrdinské role se nedočkal. Za vedlejší roli plukovníka Saitóa ve slavném snímku Most přes řeku Kwai z roku 1957 byl dokonce nominován na Oscara a na Zlatý globus.

Po smrti manželky dal v roce 1966 ve svých 77 letech filmovému průmyslu vale a v rodném Japonsku si splnil svůj sen z mládí: Stal se zen-buddhistickým mnichem. Zemřel v roce 1973 v 87 letech. To není špatný věk pro někoho, kdo se v osmnácti pokusil o rituální sebevraždu, aby smyl hanbu ze své rodiny poté, co jakožto adept na důstojníka vojenského námořnictva kvůli zranění neprošel testy fyzické zdatnosti.

Dodnes jej připomíná hvězda na hollywoodském Chodníku slávy a tři z jeho filmů (The Dragon Painter a již zmíněné The Cheat a Most přes řeku Kwai) byly zařazeny do Národního filmového registru Spojených států.