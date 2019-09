Kráska se sexy hlasem a uhrančivým pohledem

GALERIE VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Šárka Novotná

Lauren Bacallová byla jednou ze zářivých hvězd zlaté éry Hollywoodu. Herečka s nezaměnitelným hlasem by v pondělí oslavila 95. narozeniny.

Narodila se v Bronxu do židovské rodiny s rumunskými a běloruskými kořeny. Její původní jméno bylo Betty Joan Perskeová. Rodiče se rozvedli, když jí bylo pět. Pár let nato otec zmizel z jejich života a o to více se Lauren přimkla k matce.

Později byla vychovávána a vzdělávána s pomocí širší rodiny a zajištěných příbuzných a počátkem 40. let začala navštěvovat hereckou školu, kam chodil mimo jiné i Kirk Douglas. Jenže pak přišly finanční potíže a se studiem byl konec.

Našla si práci jako biletářka a postupně se prosadila i jako modelka. Vyhrála soutěž krásy a právě to, že se objevila na titulce magazínu Harper's Bazar v podstatě rozjelo její hereckou kariéru. Tedy ještě s pomocí jedné "šťastné" chyby.

Onen časopis totiž neunikl pozornosti Nancy Hawksové, manželce režiséra Howarda Hawkse a významné módní ikoně. Ponoukla svého muže, ať mladičkou krásku pozve na kamerové zkoušky, jemu se nicméně do tak radikálního kroku moc nechtělo. Zatím tedy zadal své asistentce za úkol jen to, ať mu tu dívku proklepne.

Sekretářka to však špatně pochopila a modelku pozvala rovnou na setkání s režisérem. Ani tam však Betty příliš neoslnila, Hawksovi se nelíbil její pisklavý hlas. Zasáhla opět jeho žena.

Doporučila Betty lektora a ta si postupně "vytrénovala" svůj sexy zastřený hlas. Pak dívce vylepšili šatník, změnili jméno a zrodila se Lauren Bacall(ová). Získala sedmiletou smlouvu a roli drzé zlodějky Marie, která poblázní Harryho Morgana v adaptaci románu Ernsta Hemingwaye Mít a nemít.

První muž jejího života

Pro devatenáctiletou začínající herečku to byl film osudový vskutku po všech stránkách. Za prvé jí vynesl slávu. Její role byla původně mnohem menší, nakonec jí však dali více prostoru. Tehdy také poprvé představila "The Look", pohled, který ji společně s jejím hlasem (a bezpochyby i vzhledem) přinesl pověst sex symbolu. Svůdný pohled se prý paradoxně zrodil ze stydlivosti. Bacallová byla nervózní, takže sklonila bradu a zvedla oči.

Během natáčení také potkala svou životní lásku.

Morgana ztvárnil Humphrey Bogart, v té době už dávno velká hollywoodská hvězda. Měl čtyřiačtyřicet a byl potřetí ženatý - jeho tehdejší manželkou byla herečka Mayo Methotová.

Navzdory věkovému rozdílu mezi Bogartem a Bacallovou přeskočila jiskra. A byť přímo láska na první pohled to nebyla, šlo to pak už rychle. Bogart se v roce 1945 rozvedl a ještě na jaře téhož roku vplul do čtvrtého svazku s dvacetiletou herečkou. Málokdo jim dával šanci. Překvapili.

Na plátně i v soukromí

V následujících letech se spolu objevili v několika dalších populárních filmech. Například noirových snímcích Hluboký spánek, Key Largo a Slepá ulička. Počátkem 50. let pak Bacallová hrála ve filmu Mladík s trumpetou i komedii Jak si vzít milionáře, kde si zahrála s Marilyn Monroe.

Tehdy už měli s Bogartem dvě děti - syn Stephen přišel na svět v roce 1949, dcerka Leslie o dva roky později. A bohužel před sebou měli i posledních pár roků svého manželství, neboť Bogartovi v roce 1956 diagnostikovali rakovinu jícnu, která ho o rok později zabila.

Lauren to zdrtilo, nějakou dobu si dala pauzu od filmování, pak se však vrhla zpátky do práce. Téhož roku šlo do kin romantické drama Psané ve větru a jen pár měsíců po Bogartově smrti i snímek Módní návrhářka, kde se objevila po boku další velké hollywoodské hvězdy - Gregoryho Pecka.

Od počátku 60. let nicméně stále více inklinovala k divadlu, které milovala. Co se osobních vztahů týče, vešlo ve známost, že je zasnoubena s Frankem Sinatrou. Slavný zpěvák to nicméně podrážděně popřel.

Později začala chodit s hercem Jasonem Robardsem. Pár se bral natřikrát - poprvé se jim sňatek nepodařil ve Vídni, podruhé v Nevadě, obojí kvůli potížím s dokumenty. Nakonec si řekli právoplatné ano 4. července 1961 v Mexiku. V prosinci téhož roku přišel na svět syn Sam, jehož kmotrou se stala herečka Katherine Hepburnová, dobrá kamarádka Bacallové.

Druhé manželství však nevydrželo. Rozpadlo se v roce 1969, dle Bacallové kvůli Robardsově pití. Znovu už se nevdala.

Herectví se věnovala 60 let, na Oscara však byla nominována jen jednou a až v roce 1996 - za roli ve snímku Dvě tváře lásky. Nakonec získala zlatou sošku až jako ocenění za celoživotní dílo.

Po roce 2000 spolupracovala i s kontroverzním režisérem Larsem von Trierem, a to hned dvakrát. Objevila se v Dogville i Manderlay.

Patřila také k politicky aktivním hvězdám a po celý svůj život podporovala Demokratickou stranu. Jejím příbuzným, byť ne bratrancem, jak se občas píše, byl také někdejší izraelský prezident Šimon Peres.

Napsala dvoje paměti a když v srpnu 2014, měsíc před svými devadesátinami, zemřela, zanechala po sobě na 60 filmů, šest vnoučat, tři pravnoučata a jmění v hodnotě téměř 30 milionů dolarů.