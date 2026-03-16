Ministři zahraničí EU budou jednat o Ukrajině a situaci na Blízkém východě
16. 3. 2026 – 8:25 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Unijní ministři zahraničí budou dnes v Bruselu jednat o ruské vojenské invazi na Ukrajinu a o situaci na Blízkém východě po útocích Spojených států a Izraele na Írán. Českou republiku bude zastupovat ministr Petr Macinka.
Nejprve se s ministry prostřednictvím videokonference spojí šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha, který přítomným poskytne informace o aktuální situaci v zemi a nejnaléhavějších potřebách Kyjeva.
Rada EU bude jednat rovněž o podpoře Ukrajiny, mimo jiné prostřednictvím unijní půjčky v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč) na období 2026 až 2027. Unijní lídři půjčku podpořili loni v prosinci na summitu EU, její definitivní schválení ale nyní blokuje Maďarsko. Maďarský premiér Viktor Orbán požaduje, aby Kyjev nejprve obnovil tranzit ruské ropy ropovodem Družba do Maďarska a na Slovensko. Kyjev peníze potřebuje nejpozději v dubnu, jinak se ocitne ve vážných finančních problémech.
Dalším tématem dnešní schůzky je nejnovější vývoj na Blízkém východě, se zaměřením hlavně na Írán a širší regionální důsledky konfliktu, včetně eskalace v Libanonu. Ministři se budou zabývat mimo jiné koordinací s partnery v regionu. Očekává se také, že schválí další sankce proti osobám a subjektům v Íránu v souvislosti s porušováním lidských práv.
Podle zdrojů listu Financial Times (FT) budou ministři jednat o možném rozšíření unijní námořní mise Aspides do oblasti Hormuzského průlivu, který je důležitou dopravní tepnou pro přepravu ropy a plynu. V důsledku izraelsko-americké války proti Íránu je bezpečná plavba průlivem značně omezena.
Mise Aspides se teď zaměřuje na zajišťování bezpečnosti nákladním plavidlům proplouvajícím úžinou Báb al-Mandab u jemenských břehů, kde v minulosti útočili húsíjští povstalci ovládající část Jemenu. Vojenskou misi nyní podle FT tvoří tři lodě Francie, Řecka a Itálie.