Britská vláda potvrdila předběžnou dohodu o brexitu

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Britská vláda dnes potvrdila, že vyjednávači Británie a Evropské unie dosáhli předběžné dohody o podmínkách odchodu země z evropského bloku. Kabinet má o dokumentu jednat ve středu v 15:00 SEČ a "rozhodne o dalších krocích". Ministři budou mít text k dispozici ještě předtím, uvedl úřad premiérky Theresy Mayové v prohlášení.

Mluvčí týmu unijních vyjednavačů nechtěl technickou shodu nad textem dohody komentovat a odkázal na pravidelnou středeční tiskovou konferenci Evropské komise

Britská média zdůrazňují, že osud brexitové dohody je nyní především v rukou britské vlády, která ale není v této otázce jednotná. Podle tisku si premiérka Mayová bude dnes večer zvát jednotlivé ministry.

Brusel navrhl bezvízové cestování do EU

Evropská komise (EK) navrhuje po brexitu pro britské občany bezvízové cestování do zemí EU. Novinářům to po dnešním jednání komise řekl její první místopředseda Frans Timmermans. Podmínkou je, aby se britská strana analogicky zachovala vůči občanům zemí evropského bloku při jejich cestách na ostrovy.

"Základní zprávou je - my se zachováme k vám stejně jako vy k nám. A bezvízové cestování je pro všechny nejlepší a nejjednodušší," poznamenal Timmermans na tiskové konferenci.

Navržený bezvízový styk by občanům Spojeného království umožnil cestovat do schengenského prostoru a některých dalších států nejdéle na 90 dní. Režim by začal platit po konci přechodného období, jehož trvání předpokládá nyní dojednávaná smlouva o vystoupení Británie z EU do konce roku 2020. Po dobu trvání přechodného období by sice už Británie nebyla členem unie, prakticky by ale dál pokračovala stávající pravidla.

V případě, že by jednání o "rozvodové dohodě" ztroskotala a Británie by z EU 29. března 2019 odešla takzvaným tvrdým brexitem, tedy bez dohody s EU, mělo by toto bezvízové cestování platit už od dalšího dne, tedy od 30. března příštího roku.

Rozhovory jsou nyní v závěrečné fázi a zda uspějí, či ne se nejspíš ukáže už v příštích dnech. Dnešní návrh komise ale s rozhovory přímo nesouvisí, je součástí příprav, které EU v souvislosti s brexitem podniká jednostranně.

O návrhu nyní budou jednat členské země bloku a Evropský parlament. Komise je dnes požádala, aby věc probraly rychle ještě před 30. březnem příštího roku.

Bude-li návrh potvrzen, budou moci britští občané bez víz krátkodobě cestovat do 22 zemí schengenského prostoru a čtyř asociovaných zemí, tedy na Island, do Norska, Švýcarska a do Lichtenštejnska. Bezvízové cesty ale budou možné i do Rumunska, Bulharska, Chorvatska a na Kypr, které zatím plnoprávnými účastníky schengenského prostoru nejsou.

Evropská unie musí mít přichystána "dočasná a rozsahem omezená" opatření v některých prioritních oblastech pro případ krachu jednání mezi Bruselem a Londýnem o spořádaném britském odchodu z unie. Upozornila na to dnes Evropská komise s tím, že klíčové budou otázky související s povolením pobytu a s udělováním víz, s finančními službami, leteckou dopravou, se cly, s bezpečností potravin, s ochranou osobních údajů a s klimatickou politikou.

Jednání mezi EU27 a Británií o smlouvě o britském vystoupení z evropského bloku jsou nyní v závěrečné fázi. Především spor kolem řešení režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem a domácí politické potíže vlády premiérky Theresy Mayové ale znamenají, že vůbec není jasné, zda se podaří včas uzavřít smlouvu, která řeší některé klíčové otázky, včetně britskou stranou vyžádaného přechodného období. Británie by se tak mohla mimo EU ocitnout už za několik měsíců: datum brexitu je 29. března 2019.

Komise už vzhledem k pomalém pokroku při brexitových jednáních dává několik měsíců členským zemím EU i firmám najevo, že by se měly chystat také na situaci, kdy dohoda nebude. Státy se připravovat začaly - například Francie už přijímá některé zákony, určité kroky na národní úrovni připravuje také Česká republika. Komise nyní publikovala sdělení, v němž již v srpnu popisovala případné změny a dopady.

Komise se však zatím k možnosti britského odchodu bez dohody vyjadřovala velmi opatrně. Je to také proto, že hlavním cílem a preferovanou variantou je stále úspěšné uzavření "rozvodové" smlouvy a úspěšná vyjednávání o budoucí podobě vzájemných vztahů. O vývoji jednání, které pokračovalo i o minulém víkendu, dnes kolegium komisařů informoval šéf unijního vyjednávacího týmu Michel Barnier.

Jak připomněl první místopředseda komise Frans Timmermans, brexit bude znamenat zmatky ať už s dohodou či bez ní. "Máme povinnost zajistit, že škody budou co nejmenší," uvedl dnes před novináři.