Buď moje dohoda s EU, nebo tvrdý brexit, pohrozila Britům Mayová

Britští poslanci budou mít na výběr pouze ze dvou možností, jakým způsobem opustí Velká Británie příští rok Evropskou unii. Premiérka Theresa Mayová v rozhovoru pro BBC pohrozila, že pokud nebudou přijaty její návrhy odchodových dohod s unií, neexistuje žádní jiná alternativa.

Mayová tak reagovala na kritiku z řad Konzervativní strany ze strany zastánců takzvaného tvrdého brexitu, kteří odmítají jakékoli dohody s EU. Mezinárodní měnový fond přitom předpovídá, že britskou ekonomiku bez dohod čeká pokles.

Někdejší britský ministr zahraničí Boris Johnson opět kritizoval vládní záměr s tím, že země se poprvé od roku 1066, tedy od ovládnutí Anglie Normany, dobrovolně podrobí zahraniční vládě.

"Myslím, že alternativou je odchod bez dohody," řekla Mayová na dotaz, jaké jsou možnosti v případě, že parlament odmítne ratifikovat vládní plán dohody pro odchod z unie.

Konečná podoba dohody ale dosud neexistuje, neboť Londýn a Brusel o podrobnostech odchodu, který je plánován na 29. března 2019, nadále vyjednávají. Nejasná je především kontroverzní otázka hranice mezi Severním Irskem, které je součástí Spojeného království, a Irskou republikou.

Návrh Mayové, jak předejít hraničním kontrolám, znamená podle Johnsona to, že Británie v podstatě zůstane s EU v celní unii a z velké části i na jednotném unijním trhu. V takovém případě se kritici vládního plánu obávají, že Británie nebude moci dojednávat obchodní dohody s neunijními státy podle svých představ.

Ekonomické tlaky

Výhled vývoje britské ekonomiky bude výrazně horší, pokud země příští rok opustí Evropskou unii bez dohody, než pokud se jí dohodu o brexitu podaří dosáhnout. Zatímco v případě dohody ekonomika Británie příští rok vzroste o 1,5 procenta, bez dohody vykáže pokles. Uvedl to ve své dnešní zprávě Mezinárodní měnový fond (MMF). Pokud by ale Británie zůstala v EU, hrubý domácí produkt (HDP) by se zvýšil o 1,75 procenta.

Britský ministr financí Philip Hammond v reakci na zprávu uvedl, že Londýn musí naslouchat varování MMF o riziku odchodu bez dohody pro britskou ekonomiku. On sám je přesvědčen, že se dohodu podaří na podzim uzavřít, nemožné však není ani to, že dohoda nebude. Někteří zastánci brexitu Hammonda kritizují, že chce udržovat s Bruselem vztahy, které budou znamenat příliš velký vliv EU na Británii.

Šéfka MMF Christine Lagardeová varovala, že pokud se Londýnu nepodaří uzavřít dohodu o brexitu, britská ekonomika klesne. Upozornila také, že ve srovnání se současným hladkým jednotným trhem všechny pravděpodobné scénáře brexitu budou znamenat pro britskou ekonomiku další náklady, které v menším rozsahu pocítí i celá EU.

"Čím větší budou překážky obchodu v rámci nových vztahů, tím nákladnější to bude. To by mělo být celkem jasné, ale zdá se, že to někdy není," prohlásila Lagardeová.